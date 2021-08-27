作者指出，昔日雅典和波斯決戰愛琴海，雅典以小搏大，同仇敵愾，擊敗來犯的波斯，對台灣是重要的啟示。圖為繪於陶杯上的希臘與波斯戰士及愛琴海。擷自維基百科，Pixabay，民報合成

昔日雅典和波斯決戰愛琴海，勇者無懼！雅典以小搏大以少勝多，擊敗來犯的波斯，最後導致波斯覆亡；今天如果中國膽敢侵犯台灣，就是自以為是的不自量力，將在台海的海空戰被徹底擊潰，帝國土崩瓦解，導致中共滅亡。

海空戰仰賴高科技，波斯號稱當時世界上最強大的陸軍根本無三小路用，如同中國歷史上曹操的數十萬大軍在赤壁之戰中飛灰煙滅；台灣如堅強堡壘，海空戰就要決定勝負；甲午戰爭之前，國際社會多半預期大清帝國會打贏日本，畢竟就人口和土地面積而言，大清帝國都遠勝日本；但當時日本的政治、經濟、社會、文化和科技早已遙遙領先大清帝國，即使大清帝國購買的船艦並不會比日本還差，可是甲午海戰一開戰就立即結束了，根本就是綜合武術格鬥MMA的一拳擊倒！大清帝國真的比較大，日本真的比較小，但是誰贏得勝利？一拳定輸贏了，不是嗎？

中國軍隊中看不中用，只有陸軍能打戰，百年來中國沒有贏過任何一場海戰和空戰。

敵我意識不清成台灣隠憂

今日的台灣文明昌盛如當年雅典，雅典是孕育人類民主社會的搖籃，今日台灣的民主水準已不亞於美國；今天的台灣政治民主、經濟繁榮、文明昌盛、文化進步、社會開放又有活力，和當年的雅典有過之而無不及；台灣最大的隠憂在於敵我意識不清；當年雅典城邦之間雖像一盤散沙，但雅典和波斯畢竟語言不同、文化不同，敵我意識分明；今天台灣卻遭受中國統戰嚴重滲透。

台灣一定能痛擊外來侵略者，一如雅典戰勝來犯的波斯，最好能夠導致中共分裂覆亡。昨日雅典，今日台灣；昨日波斯，明日中國！當年決戰愛琴海，希臘勇者無懼！所以才能開創世界人類歷史文明昌盛偉大的希臘時代！未來如果萬不得已決戰台海，共軍將在台海被全數殲滅。

希臘在波希戰爭中戰勝，改變了人類歷史，從此以後文明和歴史的中心由兩河流域轉向地中海區域發展，希臘文明得以保存並發揚光大，日後成為西方文明的基礎。未來台灣戰勝中國，一樣可以改變人類歴史的發展方向，人類將走上民主、自由、法治、開放、人權和進步。人類文明將唾棄專制、獨裁、人治、封閉、野蠻、假借集體主義之名行侵犯個人自由之實的全新時代。

中國倒，台灣飽！希臘戰勝波斯不僅確保希臘自身諸城邦的獨立和安全，雅典更在波希戰爭後進入黃金時期，希臘有機會獲得發展機遇，才能稱霸東地中海數百年。

保衞家園具備正義價值

希臘人在戰爭中的勝利要歸因於反抗外來侵略具正義價值和正當性，從而激發各城邦同仇敵愾，共同來保衞家園。希臘人維護了自身的獨立，也才能不受波斯拖累，並爲經濟、政治、社會和文化的發展奠定基礎。

波斯在這場戰爭中戰敗，使帝國對外擴張的野心受到強烈打擊，之後逐漸走向凋零；未來中國亦然！