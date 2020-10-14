中國入選聯合國人權理事會 人權組織：縱火犯加入消防隊。圖／擷自聯合國網站

中國、俄羅斯和古巴星期二（10月13日）在沒有什麼懸念的情況下當選聯合國人權理事會的成員。人權組織稱這是「黑暗的一天」。美國國務卿蓬佩奧發表聲明，譴責該組織「擁抱威權政權」。觀察人士指出，中國在該理事會得到的支持票不僅大大低於上次，也是新入選的15個成員中得票最低的。

中國在星期二的聯合國大會的選舉中再次當選為聯合國人權理事會的成員。俄羅斯和古巴在沒有競爭對手的情況下也當選為該機構的成員。

入選聯合國人權理事會的國家理應在國內和國外「堅持促進和保護人權最高標準」。

美國國務卿蓬佩奧當天發表聲明，譴責「聯合國人權理事會擁抱威權政權」。他說，美國一直敦促聯合國成員國採取行動，對人權理事會進行改革。「不幸的是，這些呼籲遭到忽視。今天，聯合國大會再度選舉了人權紀錄可怕的國家，包括中國、俄羅斯和古巴。」

川普政府在2018年退出了聯合國人權理事會。美國批評說，該組織一貫對以色列持有偏見，而且其有關成員國的規定使得那些嚴重踐踏人權的國家可以在理事會擁有席位。

蓬佩奧的聲明說：「這些選舉只是進一步證明美國退出並利用其它渠道和機會捍衛並促進人權的決定是正確的。」

總部在紐約的人權組織人權觀察的聯合國部主任路易斯・夏邦努（Louis Charbonneau）說：「系列侵權者不應被授予聯合國人權理事會的席位。」

他指出，中國在國內「大規模」踐踏人權，並且顛覆「他們要求成為其中一部分的國際人權體系」。

人權觀察中國部主任索菲·理查森（Sophie Richardson）指出，儘管中國再次當選，但是它的支持率比上次明顯減少了。中國這次得到的支持票只有139，比上次少了41票，而且在新當選的15個成員國中，中國獲得的票數最低。

「劃開表層，就會發現人權理事會對中國的支持大幅下降。2009年，它獲得了167票；2013年，它的支持票上升至176；2016年，中國外交部當時宣稱，它得到的180票是『國際社會對中國人權發展成就的肯定』」理查森在發表於人權觀察網站上的文章中說。

這位長期關注中國人權問題的專家說，在聯合國其他論壇上，「對中國政府駭人聽聞的侵犯人權行為的反對聲音也越來越大。」

她說：「今年6月，50名聯合國人權專家發出前所未有的呼籲，要求對中國進行更嚴格的審查，這一呼籲得到了世界各地400多個公民社會團體的響應，反映出人們對中國人權記錄的日益關注，以及中國對聯合國人權審查的蔑視。」

上星期，由歐洲、美國和加拿大的人權組織組成的聯盟聯合國觀察呼籲聯合國成員國反對選舉中國、俄羅斯、沙特阿拉伯、古巴、巴基斯坦和烏茲別克斯坦加入人權理事會。該聯盟說，這些國家的人權記錄使它們「沒有資格」成為理事會成員。

「選舉這些獨裁政權任聯合國的人權法官，就像讓一夥縱火犯加入消防隊，」總部在日內瓦的聯合國觀察的執行主任希勒爾·諾伊爾（Hillel Neuer）說。

諾伊爾在表決之前說：「今天對人權來說是黑暗的一天。」

聯合國人權理事會總部在日內瓦，共有47個成員國。按照規則，成員席位分配給各地區組別，以確保地域的代表性。

聯合國大會以不記名投票方式選出15個新的人權理事會成員國。這15個國家是：玻利維亞、英國、中國、古巴、法國、加蓬、科特迪瓦、馬拉維、墨西哥、尼泊爾、巴基斯坦、俄羅斯、塞內加爾、烏克蘭和烏茲別克斯坦。它們的三年任期從2021年1月1日起開始。