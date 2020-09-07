耗資2億美元的美國迪士尼真人版大片《花木蘭》遭到香港、台灣和泰國活動人士呼籲抵制，因為電影中的兩名主角公開表示支持暴力鎮壓港人抗議的香港警察。與此同時，《花木蘭》在台灣票房成績亮眼。

《花木蘭》去年開拍期間，飾演花木蘭的劉亦菲曾轉發中國官媒人民日報的微博，並寫說「我也支持香港警察」，貼文得到約280萬網民點贊，但隨後有網友在推特上發起「抵制木蘭」（#boycottMulan) 行動，指責她支持香港警察。

在這部影片中飾演董將軍的香港演員甄子丹也因為在今年6月30日中國強行在香港實施港版國安法當天，在臉書上發表慶祝香港回歸的言論，引起反感，再掀起抵制這部電影的聲浪。

「抵制木蘭」行動這個週末在這部影片正式放映後再度引起人們關注。民主活動人士黃之鋒以及王丹都發言呼籲抵制。

黃之鋒星期六以英文發推說「因為迪士尼向北京叩頭，因為劉亦菲公開而且驕傲地支持香港警察暴力，我敦促每個堅信人權的人抵制《花木蘭》。」黃之鋒星期六還在其臉書的英文推文中說「香港人不認同撐警的劉以菲和甄子丹，因此我們呼籲各地愛好自由者抵制《花木蘭》。」

由泰國、台灣和香港三地支持民主運動的年輕族群在因特網上組織的虛擬社群「奶茶聯盟」（#milkteaalliance）聯合呼籲對這部電影進行罷看抵制。

許多反對泰國政府並且組織抗議示威的泰國年輕人也加入了呼籲抵制電影「花木蘭」的行列。一位泰國網民對美國國家廣播公司（NBC) 新聞節目說「加入抵制不僅顯示我們與香港支持民主的抗議者團結一心，也是為了表明，不論在哪裡，警察暴力行徑都是不可接受的。」

泰國近期爆發大規模學運要求政府進行民主改革，甚至觸及高度敏感的王室改革議題，許多香港網友在網路上表達支持，泰國示威者也通過響應「抵制木蘭」來支持香港夥伴。

台灣媒體報導說，在《花木蘭》還未上映前，不少香港和台灣的網友就已經發起抵制，目前這部電影正在台灣上映，許多台灣網友依舊發起抵制行動，力挺香港的舉動讓不少香港網友相當感動。

據「台北票房觀測站」在其臉書上公佈的統計，《花木蘭》自星期五（9月4日）在台灣上映以來，賣座算亮麗，連續兩天都高居票房第二，僅次於Tenet」。台灣和香港把Tenet 翻譯為《天能》。

《花木蘭》原本預計今年3月推出，但受新冠疫情影響，這部演員陣容強大的迪斯尼大片在全球各地都無法在戲院上映，最後於9月4日在串流平台和戲院同步推出。中國預計在9月11日上映這部電影。