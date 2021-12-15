美國共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）和民主黨籍參議員萊希（Patrick Leahy）率領36位兩黨參議員、民主黨籍眾議員麥戈文（Jim McGovern）和共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）率領27名兩黨眾議員同時致函預計將被任命為西藏問題特別協調員（Special Coordinator for Tibetan Issues）的美國國務院負責民事安全、民主和人權事務的副國務卿烏茲拉·澤雅（Uzra Zeya），對西藏自治表示支持，並呼籲推動保護藏人權利、自治與尊嚴的西藏政策，要求進一步確認與中國不同的西藏獨特的政治、族裔、文化和宗教認同。

議員們在信中列出拜登政府與國會能夠依據2002年「西藏政策法案」（Tibetan Policy Act）和2020年「西藏政策及支持法案」（Tibetan Policy and Support Act）等法律共同推動美國西藏政策的11個具體領域。

這些領域包括與達賴喇嘛接觸、深化與藏人行政中央的接觸、支持宗教自由和達賴喇嘛指導其轉世的權利、增加外國外交官、記者和旅遊者進入西藏的機會、協助在尼泊爾的西藏難民、保護西藏語言文化和瀕臨危險的西藏文化遺跡以及維護西藏政治犯的權利等。

議員們的信函在談到與達賴喇嘛尊者的接觸時指出，「過去五位美國總統中的四位都在白宮接待過這位西藏精神領袖和諾貝爾和平獎得主。拜登總統能夠通過邀請尊者（His Holiness）在橢圓形辦公室會面，討論他們共同感興趣的環境問題與和平解決衝突的問題，以展示尊者就處理氣候變化存在道德必要性的信息重要性。如果尊者無法旅行，白宮就應該派出一名高級代表到印度與他見面。」

兩黨參眾兩院議員們在信函中指出，「長期以來，美國兩黨的行政當局促進西藏人民的權利和尊嚴一直是以普世價值和支持民主自由為基礎的有原則的外交政策的表達，」 「我們關心西藏問題，不光是因為這對我們選民們和藏裔美國社區是個重要議題，也是優先處理人權並尋求人類尊嚴的有原則的外交政策的實際表現，」「我們準備與您就此緊急道德議題進行合作。」