「我40歲被提名擔任監察委員，但我堅持不向國代拜票」！陳永興說：「這件事，現在我想起來，當然我當時較年輕。講話較年輕氣盛！毫無妥協。但我認為堅持原則、堅持對台灣的認同，這些是正確的。至今我七十歲我也沒改變我的想法」。

陳永興1987年發起公義平反二二八與國是會議促成總統直選的表現，讓李登輝總統深刻，隨後監委改選，陳永興被提名監委，當時40歲，是被提名監委的最年輕的一人。民進黨還有康寧祥與張德銘律師也被提名。

監委過去是由總統提名，國大代表行使投票，當時要選出29名監委。李總統準備請陳履安擔任監察院長，所以交代陳履安帶他們去跟國大代表拜票。惟陳永興拒絕向國代拜票。

陳永興說：「我的想法是監察委員不是咱在競選。監委是總統提名，經過國民大會行使同意權，就像咱大法官由總統提名，立法院行使同意權。並非是要競選大法官或監察委員。；所以，他認為被提名的監委，不可以去「拜託」。特別是監委是要監督所有行政官員、公務人員包含貪汙違法失職等都要去彈劾、糾正或糾舉。

他認為，基本上，擔任監委是要得罪人的工作。有正義感，不怕得罪人方適合擔任監委。所以要擔任監委，如要去拜託四、五百個國大代表，以後這個監委「很難做」。陳永興說：「你去想，要拜託四、五百個國大代表，以後要如何去彈劾公務員，尤其越大的公務員絕對和國代認識或有關，若有問題的公務員反過來向國代請託、討人情，那這個監委如何做?無法度做啦！」陳永興強調，所以我堅持不去向國代拜票！

「你是否是台獨?或認同中華民國?」陳永興說：我堅持不去向國代拜票！也因此藍營與反台灣意識及對李登輝反感的國代在行使監委同意權時，就詢問這個問題質問我是否台獨?或認同中華民國?

陳永興指其當時公開在國民大會回答：我認同台灣。我主張用台灣名義參加聯合國。我認為中華民國應該要消失。這都有議事記錄與錄影存證。

陳永興說：「我的回答，對他們而言，這可不得了！藍營國代指我不認同中華民國，如何擔任中華民國監委？」惟他則再公開回應說：「我並非個人要爭取做監委，這是總統提名。你們(藍營國代)若認為我適合擔任監委，我會做一個很好的監委，對所有貪官汙吏特權份子的彈劾，我絕對會行使監察權，一點都毫不手軟。但若要我違背自己的原則、違背自己的良心要我說討好你們的，迎合你們的政治主張。那就不要投給我。不要緊。我不做監委，仍然可以為台灣社會做很多事。」

陳永興指其回答。他們(藍營國代)當然不悅，所以就不願投票支持。所以，那次，他就未入監院擔任監委。

※(60秒前導(60秒前導) (背景音樂: 陳永興/黃昏的故鄉)

「我認為堅持原則、堅持對台灣的認同，這些是正確的。至今我七十歲我也沒改變我的想法」陳永興指「今日咱拿中華民國的身分證、拿那本中華民國的護照，這不是咱選擇的。今日我若能選擇，我不要這本。我要台灣國的護照。我要台灣身分證。」他並以今日咱出世在台灣非咱所能選擇的，但是作為一個台灣人，咱要堅持台灣人的尊嚴。

陳永興說：「台灣今日被國民黨這個落跑的政權、被共產黨從中國趕出來的流亡政權霸佔至今。所以，他主張中華民國已退出聯合國，早就消失了。台灣人早就應該建立自己的國家。這個國家就叫做台灣。所以，他雖然沒去做監委，但對其而言並非甚麼損失。

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