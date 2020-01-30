行政院長蘇貞昌今（30）日在行政院會聽取「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心因應作為」報告後表示，中國疫情持續擴大，且目前疫情發展仍有諸多不確定性與挑戰，已再次指示指揮中心各項應變作為應務求迅速、確實，並指示加強物資整備、組織動員、標準作業及綿密防疫網。

蘇貞昌表示，日前世界衛生組織(WHO)已將武漢肺炎提升為「高度風險」的國際公衛事件，並將中國列為「極高風險」地區，台灣不僅因為跟中國地緣位置接近，特別是兩岸間人民往來密切，疫情威脅特別嚴重，没有任何理由可以鬆懈。

他提到，從17年前的SARS防疫經驗中學到，即使關口嚴密檢疫把關，也無法全然杜絶新型肺炎病毒的入侵，因為有12-14天潛伏期，還有不少的感染者不會出現發燒症狀，所以從現在開始，就必須進入全民防疫；病毒是不會區分行政區域及國度疆界的，當它發生的時候，需要的是全國步調一致的對抗，不能讓它有機會見縫流竄。

蘇貞昌指出，在物資整備方面，「防疫視同作戰」不是喊喊的而已，目前在國內疫情尚未擴散，就要全力提升防疫戰備物資，例如過年前我宣佈醫療用口罩停止出口、全力增產，這就是為了做好萬全準備，為了守護國人健康，不論是防治非洲豬瘟，或者是武漢肺炎，政府該做的，一步都不退讓，也請相關部會全力做好促請增產、防止囤積、漲價等管制作為。

有關組織動員，他說，中央及地方應即同時成立流行疫情緊急應變中心，除了中央召開跨部會、地方召開跨局處的防疫會報外，各部會還要針對自己所屬體系、各地方政府也要就所轄各鄉鎮市區長召開防疫會議，一定要整合各單位力量，全體總動員來應戰，一步步從入境、交通工具、社區村里、校園、醫院、公共場所、弱勢族群，建立起全民防疫網，才能有效控制疫情擴大。

標準作業方面，他表示，各個縣市只要出現一個確診病例，就要立即進行溯源性的社區疫情調查，擴大監控，找出可能的感染源，衛福部要建立跨越行政轄區病歷調閱機制，以方便各縣市進行疫情調查，迅速查證病史。另外，從SARS的經驗已經知道，「防止院內感染」是第一要務，請衛福部務必督導各醫療院所做好感染控制；為落實感染控制，針對蓄意隱匿病史、接觸史、旅遊史致生防疫漏洞者，以及無故不遵守居家隔離者，一律從重處罰。

至於綿密防疫網部分，他說，交通防疫面，為有效防治疫病毒透過交通工具傳播，請交通部針對航空、船運、台鐵、高鐵、捷運、客運、公車、計程車等大眾輸業者，加強宣導並視實際需要執行相關消毒及配載口罩、量體溫等防疫措施。

校園防疫方面，學校即將開學，他請教育部擬妥「校園疫情通報作業準則」，使各校有所依循，並呼籲學生家長隨時注重孩子的居家環境衛生，透過校園體系進行家戶防疫衛教；對公共場所防疫，若疫情持續擴大，針對民眾接觸頻繁且密閉的公共營業場所(如百貨公司、電影院)、公共設施與處所(如公用電話、公廁)及相關人員，也要請各有關部會與地方政府進行防疫宣導，必要時實施防疫稽查工作。