吳李玉哥可稱為台灣素人畫家第一人；她的第一次畫展早在1960年3月11日至13日於台北市新生報大樓舉行。當時媒體對吳老太太的畫展有如下的報導：「就像美國的祖母畫家摩西一樣，自由的中國也有一位吳李玉哥。她六十歲開始習畫，一年之內便完成了不少的油畫作品。吳李玉哥的作品充滿了天真無邪的『兒童趣味』，有脫離世塵凡俗的灑脫。」因為吳李玉哥1960年首開畫展的時候，台灣的傳播界還未建立「樸素畫家」的藝術概念，所以只好稱她為「祖母畫家」。

年輕時即是刺繡好手的吳李玉哥，六十歲開始學畫，七十歲才學打毛線，她終生以「人活到老學到老」的古諺來自我教育。

1948年，在國共戰爭前，她捨棄在中國福建的家產田園和六個女兒，帶著獨生子吳兆賢坐船到台灣來避難求安。她為了支持吳兆賢學習現代藝術，常把飯菜錢墊出來給兒子配個像樣的畫框。鄰居們嘲笑他們母子倆「只要藝術不要麵包」，建議吳兆賢放下畫筆，改行從商；吳李玉哥為了防止兒子學藝不堅，不惜效法「孟母三遷」的故事，三度搬家。吳兆賢能成為台灣今日的現代繪畫家與雕塑家，她心血總算沒有白費。

有一天，吳李玉哥用鉛筆勾了一張年輕時候刺繡的圖案，兒子覺得很有味道，鼓勵她有空就用油畫或毛筆水墨試試看。就這樣，吳李玉哥從六十歲起到九十二歲辭世，三十餘年間從未終止其創作活動；其作品除了油畫、水墨畫之外，還有版畫和雕塑。這位祖母畫家不僅譽滿中外，並開創了中國婦女由刺繡轉移到繪畫的完美典型。

看她的畫，具有傳統刺繡典雅的形色美感，其題材大部分是回憶畫，回憶中國福建家鄉的田園花木與民俗節慶，另一部分是生活畫，記錄她到台灣之後的旅遊經驗與家族生活。



《捕魚》油彩、畫布，75*100cm，1960。圖／蘇振明提供

台大醫院的新大樓一走進門，就是祖母畫家吳李玉哥畫作的複製精品，陳列於醫院的各層樓走廊壁面。而她的水墨畫就像心靈安慰劑，透過視覺圖像傳送給醫院來往的人士。建築設計師的善心，成就了這項創舉。這點可以從輪椅上的病患賞畫的輕鬆表情中得到證明。



《廟景》油彩、畫布，65*90cm，1980。圖／蘇振明提供

吳李玉哥具有傳統母親慈悲寬懷與勤勞堅忍的的美德，她的心是春天的心，她的畫是快樂的、安祥的情懷。從她的話可以了解她的藝術。她說：「我畫給自己看，也帶別人喜悅。願把人間變成圖畫，使人人生活在美麗的世界裡，這就是我作畫的心願。」



《納涼》木刻版畫，92*62cm，1962。圖／蘇振明提供



《豬媽媽》紙黏土、水彩、亮光漆，31*50*38，1984。圖／蘇振明提供