作者認為，推行母語的教育，是進步與包容社會的象徵，也是普世的價值，唯有重視母語，文化才得以原汁原味的流傳。圖為2019世界台語囝仔文化營，台語教學。圖／擷自台灣羅馬字協會臉書

《國家語言發展法》於2018年12月25日在立法院三讀通過，隔年1月9日公布，並規定「應於國民基本教育各階段，將國家語言列為部定課程」，且依據第18條條文規定，此部定課程應在十二年課綱實施後3年啟動，換言之， 2022年8月起，國小到高中皆須開設國家語言課程。因此，近一年多來，本土語言教師即緊盯著相關的課程教學時數之討論與課程審查進度。同時，國、高中學校端，卻也擔心安排本土語言課程後，極可能壓縮其他課程的時數與學習。甚至，近日有一電子媒體，更以聳動的標題指出，《國家語言發展法》已使108課綱頻臨危機。所幸，教育部蔡次長表示，希望立法院能儘快組成課審委員會，俾能如期推動。

推行母語的教育，是進步與包容社會的象徵，也是普世的價值，唯有重視母語，文化才得以原汁原味的流傳。甚且，國家語言的學習，不僅不會危害課綱，相反的，更須將其納入課綱，俾能落實提倡母語的政策。不過，欲達到有意義的國家語言之教學，學校、教師以及教育部等，尚須做足夠的準備，尤須避免虛應故事，得不到預期效果，也辜負了立法的美意。

校園集會應以多語言進行

另外，除列入學校正式課程之外，亦應開創本土語言多元學習的機會，例如：本土語言宜融入歷史、地理、音樂、美術、人文與藝術等學科教學，並請熟悉母語的學生適時參與教學活動，師生共學，效果更佳。此外，校內集會，亦盼能以多語言進行，突破以往單一語言，代之以多語言的溝通與表達，蔚為風氣，其效果與影響應比計較於每週排幾小時，或排到哪一年段的爭論來得有意義。歐盟國家皆強調，除了母語之外，也鼓勵外語的學習，以利國與國之間的移動，這是推動國家語言政策與教學的好先例，值得借鏡。

咱們的年輕一代，既多已熟習「華語」，然而，為了促進不同族群的理解、接納與融合，反過來學習母語，認識母語更有其必要。所以，教師在學科教學進行中，也可擇機使用不同的語言，以釐清或比較其奧妙，並能幫助理解，例如：生活中，常用的「速度」（Velocity）語詞，其實，是具有方向性的物理量，「速率」（Speed）則僅說明運動物體的快慢程度，沒有方向性，但除了在課室上，少有人說到「速率」這個字。倒是台灣高速鐵路THSR（Taiwan High Speed Rail），其英文字用了Speed，則是很好的例子。因此，若能適時引入英文單字，學生將更能注意速度和速率的區別，所以，不僅是「雙語」，多語，更是很有力的溝通工具啊！

常言道：「多學一種語言，宛如多開一扇窗，可以看見不同的世界。」，根據語言與心理學家指出，語言、思考和文化更有密不可分的關係。因此，在教育過程中，提供學生機會至少學會一種國家語言，確實有多重的意義，值得戮力實踐。