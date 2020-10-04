第一位本土出產的台灣人總統，被世人尊稱「民主先生」的基督徒李登輝，於7月30日晚榮歸天家。各國、各界、各黨千言萬語的推崇褒揚，卻莫如聖經所言的：「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了，從今以後，有公義的冠冕為我存留。」（提摩太後書4章7～８節）「在耶和華眼中，看聖民之死極為寶貴。」（詩篇116篇15節）上帝不輕忽、不喜悅，反為聖徒感傷，這也是我們愛上帝、愛台灣之人的感傷。

在豺狼虎豹中生存

我2002年擔任大同區超教派聯合會主席時，邀請李登輝在延平國小大操場舉行「大同區慶祝救主聖誕聯歡會」中演講，隨即是我以他一生經歷所做的短講──論對中國的兩條路線。

李登輝的第一條路線，媒體、報章雜誌已鉅細靡遺地報導，我不多贅述，簡言之就是：「民之所欲，長在我心。」有兩個重點：重點一、對外，提出兩國論──中國與台灣是特殊的國與國關係。我想特殊的涵義，為中國共產黨、國民黨近百年的恩怨情仇（皆出於毛澤東、蔣介石的私慾），一大一小、一強一弱、一專制一民主、一惡霸一謙忍、一高壓統治一開放自由的關係。

重點二、對內，廢止惡法《動員戡亂時期臨時條款》，廢除尸位素餐的萬年國代，立委、省長、總統改選與全民直選，又精省、廢省，並手把手地提攜、教導出總統陳水扁與總統蔡英文，以及支持馬英九當選台北市長，為其以後的兩任總統鋪路。更感人的是，李登輝於2018年對陳水扁的赦免、接納、和解，在鴻禧山莊自宅的大門口那一幕，真如路加福音15章浪子的故事， 白髮蒼蒼年邁的父親在家門口切盼、招手、迎接、擁抱、赦免、接納一身病痛、委屈、鬱卒的兒子，將聖經生命的道理活化出來，令人動容。只有基督徒台灣人總統，才有這樣美好的信仰和胸懷，不像毛蔣彼此仇恨到死，以毛匪蔣匪互稱，要把對方消滅才止。

然而在佈道會中，我所強調的是大多數人所不知的第二條路線──「基督所欲，長在我心」，即「以基督的心為心」。基督信仰是李登輝靈魂的錨、身心靈的磐石、避難所和堅固營塞，是智慧的開端和泉源，信心所望之事的實底（原文意：根基、所有權狀）和信心未見之事的確據（原文意：保證、保險）。我們熟知，在當時黨政軍、憲調組及警備總司令部鋪天蓋地的黑暗勢力下，李登輝身為一個台灣人和長老教會信徒，明的、暗的隨時會被整死、害死，就算是九命怪貓也「歹食睏」，難以存活。

以前教會的一位長老，按資歷業績功勞本當升任台北郵局局長，恰逢母喪，長官來教會弔喪，才知他是長老教會的長老，就惡意地挑剔他說：「原來你是長老會的信徒，你就甭想升任局長了。」害他差點得憂鬱症， 直到李登輝當總統，他才得被任命為局長。

李登輝當總統與黨主席前，如何平安經過這死蔭的幽谷，勝過如狼似虎的黨國惡靈？靠的就是活生生的基督信仰，讀經、禱告、聚會、尋求上帝導引的生活，更有聖靈同在的生命。當時外國媒體以Charismatic Lee（有領袖魅力的李）稱呼他，這字也正好有屬靈的意思。

其實李登輝的爭戰，不只是對黨政軍鬥智、鬥心、鬥力的爭戰，更厲害的是屬靈爭戰，就是對那挾制、捆鎖、敗壞、汙穢人心的邪靈的爭戰。許多台灣人在日治和白恐戒嚴的時代，被恐嚇、壓制、監禁、屠殺、洗腦，常有懼怕不安的靈；對國民黨的惡霸特權，政治的敗壞惡質，多噤聲不語，也嚴戒子女知悉、多嘴與參與，以免禍從天降。因為人性多有軟弱和破口，靠著沸騰的熱血和不怕死的勇氣，當然能前仆後繼，但唯有靠三一上帝的信仰，李登輝才能完成「寧靜革命」、還政與民，因基督釋放了我們，祂的真理使我們得自由，祂的血、水、聖靈使我們得勝有餘。

在社會上作榜樣

有一些政治人物和我對話，為親近關係，他們很愛引用李登輝當座右銘的金句：「行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的上帝同行。」（彌迦書6章8節）我就為之解說：「因公義使邦國高舉，因憐憫是向審判誇勝，因上帝喜悅謙卑的人，恨惡驕傲的人，因我們親近上帝， 上帝必親近我們，與上帝同行就是與上帝同在，就是以馬內利，這是為人為政者的圭臬，放之四海皆準。」

曾聽長輩牧師分享，李登輝當總統前，常被邀至重要大型聚會中分享與見證，但因蔣經國在位，為了避免得罪當局、招災惹禍，大家都非常恐懼戒慎，每次備稿， 使者都得多次來回，以便雙方對稿、審稿、校稿，真是字斟句酌，又累又辛苦，只為榮神益人。不過李登輝退休後，不只不需校稿，連我們牧師要講什麼也不必事先讓他過目，他的信仰、氣度與對牧者的信任真是令人敬佩。12年總統任期間戮力國事、對戰黨國惡靈、對付中國欺壓挑釁，但上帝的同在與保守，使他完成寧靜革命、還政於民，雖傷痕累累，一身多病，卻是榮耀的記號，如保羅身上的刺，但主的恩典永遠夠他用。

李登輝卸任後更一心為主做工，我與他接觸的契機是：有一次他的侍從官（基督徒），私下來教會找我並察看環境，表明李登輝想來聚會分享，但因會堂不夠大而作罷。不久，恰逢北部大專慶祝50週年，台北中會和七星中會的青年齊聚馬偕大禮堂，舉行青少年感恩獻身大會，因我是大專部長和北部大專主委，就推行「愛神、敬牧、孝親、自潔運動」，並邀請李登輝蒞會勉勵青少年學生，約有上千人參加，大得激勵與祝福。

又有一次大同區超教派聯合會，在延平國小大操場， 舉行「大同區慶祝救主聖誕聯歡會」，主題是「現代人的希望是什麼？」我再次邀請李登輝勉勵分享，而我自己則以「李總統的兩條路線」為題短講，因為基督的信仰是不能脫離鄉土、人民、身心靈與生活，李登輝是信仰的實踐者，不是掛名的基督徒，跟許多政客不同。末了的呼召，約三、四十人到台前決志信主，李登輝再次上前鼓勵祝福決志者。



大同區超教派聯合會在延平國小大操場 舉行「大同區慶祝救主聖誕聯歡會」，李登輝前總統對決志者勸勉。圖／台灣教會公報社提供

精神繼續流傳

2004年2月28日，李登輝與時任總統陳水扁號召「百萬人手牽手護台灣」，台灣基督長老教會上千間教會在全國熱烈配合動員參加，北中約一百多間教會的信徒齊聚新莊巨蛋舉行「護台灣基督徒大會」，為守護台灣主權、土地、人民，追求公義、和平、獨立，全館座無虛席。我以北中議長的身分，用以西結書37章「從墳墓中出來」為題，勉勵信眾：「勿懼勿怕，當剛強壯膽、依靠三一上帝，穿戴屬靈全副軍裝守護台灣。」並以二二八以及隨後的白色恐怖為鑒，這是台灣人不該忘記的日子，因有許多的血淚、冤屈和教訓。這事件突顯出人性最黑暗、卑鄙、殘忍可怕的一面，也明示台灣人為追求真理、公義、民主所付出的代價。

我們聚集在台灣歷史的傷痕和破口上，以信心、愛心和盼望來守望台灣，向我們的上帝祈禱，向萬國宣告：我們立志手牽手，心連心，守護我們的故鄉──台灣。更宣告：耶穌基督是台灣的主和救主，我們決意不再給中國的某一群壞人──中共，有血洗台灣的機會。求上帝興起更多的信徒，有但以理的敬虔和信心，有末底改的警醒和守望，有以斯帖的寡欲與順服，來完勝惡人哈曼（即中共）的詭詐，及早脫離這一中的墳墓和一國兩制的魔咒，免得造成枯骨遍地、亂墳到處的慘局。我們也當作這世代的先知、台灣的以西結，讓上帝的話充滿，讓上帝的靈引導，向台灣的百姓說預言，報好消息，讓上帝公義、和平、喜樂的國臨到台灣，當日的信息正是今日的信息。

當天下午，我以那地區的總領隊身分帶領眾人（含非基督徒）手牽手護台灣，對中國與全世界見證發聲，台灣是我們的鄉土，是以民為主、自由、獨立、安樂、團結的國家。這也是李總統的精神、心願與路線。

聖徒已逝，但留下生命的六大德性──信、望、愛、智、仁、勇，也發揚了馬偕博士的精神──寧願燒盡，不願朽壞。所以李登輝雖然過世了，仍然藉著大眾媒體，以及眾人的嘴、筆和行動說話，述說這美好的故事，流傳給子子孫孫，提升、祝福了台灣。



2004年2月28日，前總統李登輝與時任總統陳水扁發起「百萬人手牽手護台灣」。圖／擷自總統府

※本文原載於《台灣教會公報》第3578期，感謝《台灣教會公報》授權轉載