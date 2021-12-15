為避免公投結果，淪為一場大型的民意調查，立法者實應檢討現行公投法有關通過公投的結果，如何讓其產生真正實質的拘束力。示意圖／民報資料照

12月18日將舉辦四大公投，只是對於通過公投結果，到底會產生如何的法律效力，無論於法制面或現實面，都一直有疑問。而在中選會所印製的公投公報裡，針對反萊豬一案，由行政院所提的意見書裡，卻出現無論本案通過與否，都不影響農委會於去年9月7日所公告，即允許外國萊豬進口的行政命令。這是否代表主管機關，無庸理會公投結果呢？

提案種類不同、效果不同

依據公投法第2條第2項，將公投區分為法律複決、立法原則創制與重大政策之創制或複決，如此的區分，最主要是在通過後的法律效果，有所不同。如依據公投法第30條第1項第1款，若為法律複決案，一旦通過，就在公投結果公告後三日失效，且立法者不得再立相同法律，可說效力最強、也最直接。只是此強制效力僅為兩年，且所謂法律複決，是否包括法律授權給行政機關所制訂的行政命令，如農委會頒佈的外國萊豬許可進口之公告，實也會有很大問題。

故反萊豬公投，似乎就採取重大政策複決的提案模式。惟如此的方式，或可避免中選會於提案審查階段，即以形式不符來加以駁回的風險，卻也會帶來通過後，如何執行的困境。

重大政策複決的效果規定模糊

因依據公投法第30條第1項第 3款，重大政策的公投案通過後，是交由總統或權責機關為必要處置。如此的效力規定，除同樣只有兩年的期間限制外，所謂必要處置之用語，更屬相當模糊的，也等同賦予給權責機關極大的裁量權。更糟的是，若反萊豬公投通過，農委會態度消極，也不將其所頒佈的外國萊豬進口的公告刪除，現行公投法並無任何懲罰機制，致僅能尋求其他法律領域為反制。

而就效力最強的刑罰來說，目前刑法的瀆職罪章，主要針對公務員懈怠與不作為者，大概僅有刑法第130條，即法定刑為三到十年有期徒刑的公務員廢弛職務罪。只是此罪屬結果犯，即須廢弛職務致釀災害才成罪，故在萊豬對人體損害乃屬長期性累積，致很難證明其間的因果關係下，就算公務員懈怠與不作為，也頂多是法條所不處罰的未遂情況。

故在刑事究責有困難下，就只能由提案人來提起行政訴訟。惟以反萊豬來說，若要提起行政訴訟，似乎就得以撤銷行政命令為對象，但在行政訴訟法就此等類型並無明文，提案人若真提起，實有很大可能性於一開始，就以訴訟不適格為由而遭駁回。就算法院不以此形式理由駁回而進入實質審理，但在行政救濟往往曠日廢時，公投結果的法定效力期間僅為兩年下，就算提案人取得勝訴確定，實也無太大意義。

要有實質具體的配套

總之，為了避免公投結果，淪為一場大型的民意調查，立法者實應檢討現行公投法有關通過公投的結果，如何讓其產生真正實質的拘束力。尤其是重大政策的創制與複決，應明文權責機關不作為時，該為如何究責的機制，更應明確賦予提案者有提起救濟之權利。而在法制尚未健全之前，若執政者不理會公投結果，人民也只能藉由另一次選舉來反制。



作者指出12月18日將舉辦四大公投，只是對於通過公投結果，到底會產生如何的法律效力，無論於法制面或現實面，都一直有疑問。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成