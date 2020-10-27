讓美妙歌聲暨音樂飄送溫暖人心！「秀麗人生、樂動春華〜行出咱的路音樂會」25日在高雄HH大樓隆重熱鬧登場，現場貴賓雲集，200餘坪演藝空間，座無虛席，是一場溫馨的音樂饗宴盛會。主人陳秀麗還專程從嘉義訂購阿里山紅茶、壽桃等禮品，分享前來道賀絡繹不絕的各界賓客。

陳秀麗表示，在人生起落的路途，有時難免糊塗，但是無法改變我們認真的處世態度，隨著時代的腳步，行出咱們自己的路，她非常感謝大家專程遠道而來，出席高雄她新家音樂會。

這場別緻的音樂會，由望春風爵士樂團揭開序曲，陳秀麗首先致詞開場並演唱〈月夜愁〉；知名腦科醫師鄭智仁以鋼琴獨奏自彈自唱，〈最後的住家〉、〈風樹之歌〉；緊接著知名演員洪瑞霞演唱四首台灣歌謠組曲：〈燒肉粽〉、〈四季紅〉、〈望春風〉、〈天黑黑〉，獲得滿場嘉賓熱烈掌聲；名聲樂家沈俊清老師表演：〈千風之歌〉、〈思慕的人〉，佳評如潮；口琴家郭大同搭配二胡高手康盛友二人，演奏：〈空山鳥語〉、〈一剪梅〉、〈女人香〉等曲，精彩絕倫。

接著由剛獲得金曲獎最佳歌唱的羅惠珍老師，以台語吟唱：孟浩然〈春曉〉、王維〈鹿柴〉、蘇軾〈動仙歌〉、曹操〈短歌行〉，搭配印度樂器吟唱，聲音高亢清亮，非常特別；最後由來自基隆的雨韻合唱團演唱：蕭泰然教授的〈台灣翠青〉、簡上仁老師的〈行出咱的路〉；最後全體大合唱蕭泰然教授的〈呣通嫌台灣〉，結束歷時兩小時三十分鐘的音樂饗宴。



知名腦科醫師鄭智仁以鋼琴獨奏自彈自唱，最後的住家、風樹之歌。圖／張景峯攝