自古以來中國人以為自己是世界中心，這個觀念商周到秦始皇時代就有，至今仍然有很深大的影響。商朝認為有十個太陽（取名為甲、乙、丙、丁⋯⋯癸）每天輪流照耀大地。商王是太陽的子孫。由於太陽以十天為一個單位輪流一次，稱為「旬」十個太陽稱為「天干」，後來從西亞傳入的「十二支」結合在一起成為「地支」，他們用這樣來表示時間和地理方位。曆的週期也是以天干地支的最小公約最小的倍數六十為基準一甲子，這也是中國文明和西亞文明交流的世界融合觀念。他們的君王都是自稱是「天帝」、「天子」，管轄範圍也是天下的中心。他們的「歷史」是為君王而寫的。

1989年6月，中國發生天安門事件，我看到這個國家用坦克車鎭壓手無寸鐵的學生。由於好奇，9月去了上海。經過三個月，居然沒有人知道北京發生了天大的事件，共產黨的封鎖能力真是世界第一，這之後嚇跑了外國的投資客。後來由於鄧小平南巡的改革開放，我覺得這樣是中國人經歷了毛澤東文革破壞後一個發展的機會，因此我每年都去中國到處走走，前後十五次，想要尋找投資機會，認識了不少大小官員，包括當時任上海浦東開發區負責人韓正。但看到他們的人治社會因此我不敢投資，這之間看到了很多他們利用利益、色情引誘外商的手法。每一個官員白天都會高談愛國，晚上都來請教我到美國的門路。也看到很多天下第一的事物，如，天下第一井、桂林山水甲天下、某某地區富甲天下。武俠小說的主角也都要稱霸天下，中國人的天下只是他們眼睛看到的地方，因此他們骨子裡已經是中了很深的「統一天下」的夢。

這個夢到了宋朝末，根據史料，漢人口1億2000萬被蒙古30萬大軍滅了7000萬人，當時男人和老女人都是滅殺的對象。在四川地區1500〜2000萬人殺害剩下80萬人。滿清入關時，漢人6000萬被滅了5000萬，剩下1000萬人，這個時候的人已經是參雜許多蒙古種，但蒙古及滿族都是遊牧民族原本居無定所，來到農業社會的中原地區有穩定的稅收，因此也就利用他們原有的儒家思想易於管理，相對的也是陷入在這個「大醬缸」一起自我陶醉而沉淪。

中國人文明相形見絀

從小我們的教科書都會說中國文化燦爛是世界上最偉大的民族，因此出國之前我沒有比較也是以為中國真的了不起。等到我到世界各地處遊走後才能知道自己的無知，尤其到世界級的大博物館，他們會一起展出所有世界各地古蹟文物之後，做比較才能看到偉大的中國人文明相形見絀。5200多年前蘇美人的文字、埃及5000年前的文字，比較3200年前中國人的甲骨文。2300年前的希臘雕塑比較同一時期秦始皇陵墓中的雕塑、敦煌莫高窟壁畫及雕刻藝術（這些也是印度宗教藝術的延伸），中國在技術的比較相形失色。古希臘羅馬遺留下來的雄偉全民運動的公共建築比較，中國除了皇宮和帝王的陵墓外並沒有留下什麼公共建設。參觀埃及博物館，看到5000年前埃及那種精緻的工藝設計的產品，他們的玻璃酒坏的造型和現在差不很多的精緻。希臘時期就已有共和參議的制度，並且因為邦聯而強大。2000多年前耶穌就提出人生而平等的觀念，也是我們現代主流民主自由的基礎。

中國自古以來就一直在追求統一，加上使用儒家的思想保守思維（我不是說孔子不好的意思，他也是中國最了不起的思想家），孔子有他的時代歴史定位，但他什麼事都會以古人為本的「古人說」，並且強調為人「忠」字最重要「忠、孝⋯⋯」。二千多年來中國的君王為了方便統治都以此為範本的「科擧制度」，在中國人一直以來都是忠誠於王朝，如秦王朝、漢劉氏王朝、唐李氏王朝、明朱王朝⋯⋯使得中國停留在古文明思考的「醬缸文化」無法進步。中原地區之外都會說是蕃邦，到現在中國人到世界各地也會說當地的人是外國人。由於這樣自大的心態，很多僑民到世界各地不易融入當地社會，這也是東南亞地區經常有排華風潮的根本，他們到台灣已經是幾個世代，還抱著「統一思考」的根源。怪不得某大報社的王發行人吃了70多年台灣米，既然說最討厭台灣人這樣的話！老蔣時代「統一」是要消滅萬惡的共匪解救大陸同胞，今天這些徒子徒孫有些是有私人的利益，但很大部分的人是因為「統一」是老祖宗留下來的中原思考。

我一個朋友是隨著老蔣逃難到台灣的，他說以前是北京大學（那個時候他們只要有二個人互相證明就可以認證），他們為了求得一官半職什麼事都會作，但不知道真假，他在監察院當秘書，他說你們台灣人沒有文化。我告訴他，你們逃難到台灣的一切，吃喝拉撒都是文化。如果以識字能力作文明的進步標準，日本人在台灣經營了50年，重視醫療衞生及師資教育並且積極建設公共交通，使得台灣人民的識字能力已經達70%，奠定了良好的現代文明的基礎。而當時的中國人識字能力是3%，和老蔣來的好一點也只有5%的人識字。本來台灣人民也是對於中國來的政府有期待，但發生了228事件發生使得台灣人民非常反感，也就這樣，台灣人民才反過頭看到日本人令人敬佩的敬業和有規矩精神，這也是台灣人對於中國人的印象不好的原因。最近有些人說國民黨來台灣才能使台灣成為現代化的國家，這樣顛倒是非的話使人遺憾！

國民黨的統一思想遺毒

我們和中國人雖然是同文同種，但這就如同美國和英國的關係，是一個不同國家。中國共產黨一直說台灣自古是中國的，誠如聯電的曹興誠說的「真是胡說八道」！蘇起發明的一中原則的九二共識各自表述也是抱著「統一」的思考，中國共產黨也是用統一思考，從香港的情況看，更沒有一國兩制的可能，這樣就沒有「中華民國」的存在空間，國民黨員要消滅「中華民國」，為了統一，他們在所不惜。這就是中國人統一思想的毒。現在中國人也是在「習王朝」一統天下的思考下去面對國際，這種無知自大的惡鄰居。

當今全世界的先進國家的人民有88%對中國反感，唯有我們受到最大的威脅，但是還有27%的人對中國有好感真是不可思議！這是他們的滲透利誘，免費招待鄰里長和宮廟負責人到中國的大都市看高樓大廈及交通建設，這種外表印象，有些人誤認為這樣就是進步的象徵。但他們沒有看到人民的素養，也沒有看到中國的高官富豪80-90%都是把家人移民歐美國家的狀況。很多中國鄉巴佬也會說美國和中國無法比，到處都是鄉下沒有高樓大廈，他們不知道美國人重視生活品質和環境的寧靜，都市鄕村化，一般除了市中心區外都不能建築大樓。

感謝天佑台灣，我們因為武漢疫情控制得宜，使得全世界看到台灣，面對這樣的國際大災難理應不分朝野共同努力面對。這次的武漢病毒看不到底，因此我們自己研發疫苗至為重要，我們得到美國的授權生產的品質已經和國際知名的大廠毫不遜色，這是科學問題，首重數據分析。國民黨利用我們疫苗短缺的情況下每日批評攻擊，希望利用疫情製造民怨奪取政權，每天作亂。但對於中國的沒有公開數據的疫苗，先進國家都不承認，連南非、北韓都不要的疫苗，國民黨連屁都不敢放。

我相信大部分的台灣人民都是眼睛雪亮。我再次呼籲為了滿足他們的祖國夢、祖國好的心情。我們可以考慮進口一些中國疫苗給他們使用，但需要他們的黨主席及黨代表大會保證有多少人願意使用這樣才不會造成浪費！

共產黨要搶佔台灣，留島不留人！他們和國民黨更是世仇，有些人因為有私利而支持共產集團也甘願被利用，今日在台灣的住民都是命運共同體，台灣如果被共產黨搶走，這些人沒有利用價值，會是首先被列入黑五類清算的對象！