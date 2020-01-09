美國國會眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Patricia Pelosi）1月8日說，眾議院將就一項決議進行表決，以限制川普總統對伊朗採取軍事行動。在她做出這一宣布的稍早時候，行政當局官員向國會議員做了秘密簡報，解釋伊朗局勢，包括美軍用無人機在伊拉克巴格達機場打死伊朗聖城軍首領蘇萊曼尼將軍的行動。但是民主黨議員對行政當局的說法並不滿意。佩洛西稱除掉蘇萊曼尼的軍事行動「具有挑釁性」而且「不成比例」。

佩洛西星期一曾說，眾議院將就一項戰爭權力決議進行表決，但是當時並沒有說明具體的時間進度。

佩洛西發表聲明說：「上個星期，川普行政當局針對伊朗高級軍事官員進行了一次具有挑釁性和不成比例的軍事打擊。行政當局採取這一行動時並沒有與國會磋商。這一行動有讓與伊朗緊張關係嚴重升級的風險，從而讓我們的軍人、外交官和其他人員面臨危險。從那以後，總統已明確表示他並沒有一套連貫的戰略來維護美國人民的安全、減緩與伊朗的緊張關係並確保該地區的穩定。」

她還說：「國會議員對行政當局針對伊朗採取敵對行動的決定以及缺乏向前邁進的戰略感到嚴重而迫切的關注。總統依據《戰爭權力法》所作的通知和行政當局今天所作的匯報都不充分，未能緩解我們的關切。」

她宣布：「今天，為了履行我們維護美國人民安全的職責，眾議院將推進一項《戰爭權力決議》，以限制總統有關伊朗的軍事行動。」

佩洛西說，這項決議星期三晚將交由規則委員會審議，並在星期四提交全院。她還說，眾議院可能還會考慮其它法案，包括廢除2002年伊拉克《使用軍力授權法》(AUMF)以及禁止向未經國會批准的對伊朗的軍事行動提供資金。

她說：「行政當局必須與國會共事，推動一項立即有效緩解緊張局勢的戰略，防止進一步的暴力。美國和世界承受不起戰爭。」

這項決議很可能在民主黨佔多數的眾議院輕鬆過關，但是在共和黨人控制的參議院不一定能通過。

稍早行政當局官員就伊朗局勢包括為什麼決定除掉蘇萊曼尼的原因向國會議員做了秘密匯報。民主黨人對行政當局的解釋表示了不滿。

來自華盛頓州的民主黨眾議員普拉米拉·賈亞帕爾聽取了秘密匯報後對記者們說，在殺死蘇萊曼尼的問題上，行政當局「沒有提出原始證據表明這是一個迫在眉睫的威脅」。

參議院少數黨領袖、來自紐約州的查克·舒默在推特上說：「川普行政當局在有關伊朗問題的參議院匯報會上有如此多的重要問題沒有解答。我們沒有看到有關未來的計劃、令人滿意的計劃。參議員們的問題一旦開始變得難了起來，他們便離席而去。」