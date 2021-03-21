陳永興醫師是精神科醫師，除了醫療工作照顧精神病人之外，還積極投入人權工作，參與民主運動，深入原住民偏鄉照顧花東老人，創辦民報，鼓吹台灣主體意識，伸張正義、推動228平反，可以說是非常另類的醫師。而陳俊志醫師是牙科醫師，同是高雄醫學院畢業，年齡小了陳永興醫師三十歲，卻同樣非常另類，除了服務牙科病人之外，竟然跑到六龜鄉下，成立了原住民學童合唱團，短短幾年帶領孩子們唱出台灣最美的歌聲，拿到世界冠軍；陳俊志醫師還幫忙原住民學生課後輔導，發動高醫的學弟妹參加課輔行列，每天看診結束，晚上九點之後還開車載這些課輔老師從六龜鄉下回到高雄市區，忙得不亦樂乎！

透過這兩位隔代另類醫師的對談，可以發現他們的熱情和理想，以及令人感動熱淚盈眶的心路歷程。從大學時代就投入服務小兒麻痺學童的復健和課後輔導的陳永興發現，陳俊志和他一樣懂得鼓勵孩子向上發揮潛能的力量，而同樣類似服務原住民的經驗，讓他們發現原住民的潛力無窮，上帝賜給他們美妙的天賦，值得更多人來發現和欣賞！

【聽醫生講看覓】節目，今日（3月21日）上午11點在微微笑廣播網全國聯播的內容精彩，歡迎讀者收聽，對談中還穿插原住民學童美妙的合唱歌聲，榮獲世界冠軍的原音重現令人陶醉！

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