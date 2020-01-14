若要談改革，第一要務是拋棄「統一」，最直接作法就是把「中國黨」的帽子丟掉，因為人民不會接受「一國兩制」的統一方案。圖／擷自高雄市政府全球資訊網站

大選後，國民黨青壯派一片撻伐，要求國民黨必須打掉重練，改革聲浪四起，有人認為92共識路線，必須拋棄，但也有人認為，500多萬票已經很高，「政黨票」還和民進黨打成平手，算算成績，還是不錯了，只有扮演傻愛的韓粉受傷最深，老韓用火鍋回應韓粉的哭聲，比較可喜的是，並沒有出現聚集八德夜市露營，顯然，台灣民主又成長一步。

有檢討才有進步，除非國民黨已經放棄，在台灣土地上重新執政，但是，檢討也是艱困的，百年大黨塵埃滿室，並非簡單一句話，說清掃，就可清掃，若改革者沒有壯士斷腕的決心，恐怕也只是黨內短暫的茶壺風暴，水過了無痕，如同2016年老戲又上演一次。

國民黨如果以為500萬票很多，那就完全錯估民意了，因為這500萬票之中，包含了，反年改的團體，這個團體至少有百萬票，第二，被民粹呼喚的苦韓粉，也有百萬，第三，地方派系動員，也有百萬，所以，真正的有意識型態鋼鐵藍軍，只剩200多萬，所謂鋼鐵藍軍，就是在意識形態上偏向「中國統一」，以人口比率來看，就是10%上下，所以若要談改革，第一要務是拋棄「統一」心態，最直接作法就是把「中國黨」的帽子丟掉，因為人民用選票清楚表示，台灣不會接受「一國兩制」的統一方案，國民黨若要和民意對幹，不用說重新再起，最後終將被掃入歷史焚化爐而已。

掃除黨內中國買辦

黨內一位前主管在政治評論節目說，「國民黨內中央委員以上，靠著一張名片，在中國打天下，靠著禮遇，作生意的人太多了」，這些人在黨內，還位居要津，如果要掃除中國買辦因素，恐怕必須經過殘酷廝殺，但是，不經過廝殺，勢必無法浴火重生，要讓國民黨更接近台灣地氣，拿掉中國黨帽子，只是象徵，掃除黨內的「中國買辦派」，才是實務，問題是，哪一位改革者敢開這個槍？

國民黨青壯派，現在大喊抓戰犯，還點名吳主席和吳斯懷，獨獨不敢點名韓國瑜，韓國瑜當然是戰犯，支持「花蓮王」選立委，卻不支持花蓮黨內提名人，明擺著違反黨紀，考紀會卻不敢吭聲。

老韓從執意參選YES I DO那日算起，黨內的同志立即陷入自我殘殺，被老韓消費的黨內大咖有楊秋興，王金平，郭董，所謂黨內互打免費，這樣陷入內戰的國民黨，如何可能打贏選戰？

至於這位被國民黨提名的候選人，本身的品德，語言方式，知識水平，人際關係，以及過去生活牽扯的花邊，只要放在陽光下，可以說是「罄竹難書」，更不用說用極端階級鬥爭的方式選舉，撕裂了台灣社會，製造更多對立，如此的候選人，夾持韓粉，綁架整個政黨，還可以創下被動參選式提名，請問，黨主席要不要檢討？中常委要不要檢討？候選人本身要不要檢討？

媒體造神也要負責

既然要檢討候選人，那麼從2018年就躲在候選人背後的「造神媒體」要不要檢討？誇大拱韓無極限，迷惑群眾陷入宗教崇拜，這個媒體降低國民水平，動機可議，用文字，影像，大搞認知作戰，引導了一批不明是非，缺乏文明的「紅衛兵韓粉」，把這批單純的人民當作武器工具，四處出草，霸凌反對者，在網路上以文字攻擊不支持者，不但帶來司法的重擔，警方的超時工作，還為國民黨候選人豎立敵人，最後挨罵的當然是候選人，於是在「討厭某某」口號下，凡是和老韓越接近的立委候選人，這次選舉，幾乎全軍覆沒，2018年，老韓一人救全黨，2020年，一人毀全黨，請問，要不要檢討這份特種媒體集團？

過去，比較明白道理的國民黨人都知道，龐大黨產，是國民黨的選舉負擔，每遇到選舉，更是他黨的提款機，成為他黨攻擊的核心，國民黨幾屆主席信誓旦旦，為了台灣政治競爭環境公平，必須進行「黨產歸零」政策，但是，拖延到2016年，國民黨失去政權，黨產歸零，還要民進黨出手，現在，政府出手立法清理，國民黨沒有感謝，反過來以司法訴訟杯葛，抗拒，國民黨有誠意還產於民嗎？到底把錢藏在哪裡？仍然說不清楚，不當黨產委員清理的數百億，國民黨不是用打官司和政府對抗，不然就是自列呆帳，請問，國民黨如果真的想改革，這一塊最黑暗，最容易引來貪腐的金庫，請問國民黨要不要檢討？或者把真相交代人民，交代給黨員，到底是誰掏空了黨產？如果這個百年爛帳，還是無法交代清楚，請問哪一位敢去接任黨主席？丐幫幫主真的有那麼好幹嗎？一旦黨國金庫交代不清楚，人民為何又要給你機會，讓你再回來執政？難道還要再一次忍受國民黨國庫通黨庫，或者再度迎接「能撈則撈」的人回來執政，套一句貴黨高層名言，人民如今對這句話，還記憶猶新，國民黨想要再起，想要清清白白從政，黨產不交代清楚，人民絕不可能給國民黨機會的。

國民黨青壯派說，國民黨失去和年輕人溝通的辦法，而且遠離了中間社群，這句話或許說對了，但是，重點在於國民黨要拿甚麼當話題，說服年輕人，一個失去「反共黨魂」的國民黨，就好像失去精神，剩下肉體，行屍走肉不死也難，國民黨如果真的要改造，請先到頭寮和慈湖磕頭，把兩蔣時代的反共精神拿出來吧。