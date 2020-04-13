中國武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）在全球肆虐，已在180多個國家延燒，造成185萬例確診，11萬人死亡，經濟損失更是無法估計，美國總統川普4月7日怒批世界衛生組織（WHO），美國是最大資助者，但世衛沒䀆任何責任，更以中國為中心，每件事都偏袒中國，揚言中斷金援，並將對世衛進行調查；前美國食品暨藥物管理局（FDA）局長高特里布（Scott Gottlieb）呼籲世衛，調查中國在這波全球大流行疫情中該負的責任。

高特里布12日接受《CBS》「面對全國」（Face the Nation）節目專訪時表示，WHO必須提出一份事後報告，特別檢視中國在這波疫情中做了什麼、隱匿了什麼，以及如何阻礙全球因應疫情的衝擊。

高特里布指出，中國從一開始就對世界不誠實，如果中國當初更誠實面對世界，也能讓自己獲得各方的信任，可能有機會完全控制疫情，但越來越多證據顯示，中國直到今年1月20日還在說病毒沒有人傳人，世衛1月14日也為中國的說法背書，無異放任中國混淆視聽。

針對川普揚言砍斷世衛金援，高特里布說，他不同意完全凍結金援，因為擔心南半球的一些國家在不久的將來恐遭疫情重創，屆時很需要資源，但他也認為，川普的要求很合理。