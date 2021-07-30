高雄長庚醫院在2017年1月成立全台首座雷射針灸中心，特別在運動醫學的部分，雷射針灸中心的多位專業中西醫師，藉由雷射針灸的豐富臨床經驗來幫助世界級的專業運動員獲取佳績。

2020東京奧運台灣隊隊醫-高雄長庚中醫部郭純恩醫師表示「雷射光束會以電磁波的方式在人體內累積能量以刺激穴位、關節、肌肉等，但卻不會產生熱能及痛感，也不會影響選手的肌力。隨隊期間選用比較簡便的雷射儀器，在場館、醫務室處理選手過度使用或急性損傷的肌腱炎、拉傷等狀況，不殘留傳統針灸後的酸軟感，也不會有傷口，是能幫忙比賽前後疲勞恢復、減緩疼痛的工具。」

高雄長庚中醫部蔡明諺部長表示，雷射針灸(laser acupuncture)是融合傳統中醫與現代醫學的治療，早在1970年代在歐洲已發展低能量雷射治療，並應用於臨床。其機轉是利用波長0.6至1.0μm的低強度雷射照射在穴位，進而調節粒線體合成能量的效率，啟動內分泌調節，達到抗發炎、增進血液循環的功效。同時雷射針灸也突破了傳統針灸的侷限，能加速傷口的癒合與治療包括過敏性鼻炎等各種內科疾病。其優點包含無痛與便利，更能廣泛應用在各種疾病。

高雄長庚醫院雷射針灸中心，藉由全方位、最完整的各種雷射針灸治療儀，提供給有需求的病患使用，同時將豐富的臨床治療經驗總結，在各大醫學專業期刊發表關於美容、減重、戒菸、毒品成癮、乾眼症、術後腸阻塞等方面的實證研究論文，供全世界醫學人員參考並應用。

長庚醫療團隊希望藉由雷射針灸治療中心為平台，以運動員為核心，整合各項運動醫學專家，透過專業、全面、安心的傷害預防與治療，搭配復健治療與運動訓練，幫助選手到世界各大運動賽事為台灣爭取榮耀。