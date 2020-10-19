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每日國際焦點

巴黎發生18歲青年大白天大喊真主至上後，砍死中學歷史老師並砍頭的驚人事件，兇手稍後由警方擊斃，殺人原因是中學老師先前在課堂上以諷刺穆罕默德的漫畫表示言論自由，老師在此之前有請穆斯林學生離席以免冒犯，但事後仍遭激進伊斯蘭主義者在網路上散播追殺。

法國將更嚴格控管伊斯蘭團體。將驅逐231名極端主義者。

總統馬克宏稱法國漁民了解並接受英國脫歐後到英國海域作業狀況會有所改變。漁權爭議是英國脫歐談判觸礁點之一，此舉視為法國協助解決脫歐爭議。

阿爾察赫已有710人戰死。17日交戰雙方再簽停火，但是又立即打破。

日本

為聯合抗中，加強與越南、印尼關係，首相將訪越、印。

日本將釋放福島汙染水到海中。

南韓

美國表示南韓若是不同意付美軍基地維持費，將先開除9000名南韓員工。美國對南韓靠美國保護卻反美越來越不耐。

加拿大

總理表示將挺身對抗中國違反人權。

巴基斯坦

萬人上街要求總理辭職。

泰國

數千抗爭者於曼谷上街抗議。

越南

土石流沖倒軍營造成14死8失蹤。

法國

巴黎發生18歲青年大白天大喊真主至上後，砍死中學歷史老師並將他砍頭的驚人事件，兇手稍後由警方擊斃，殺人原因是中學老師先前在課堂上以諷刺穆罕默德的漫畫表示言論自由，老師在此之前有請穆斯林學生離席以免冒犯，但事後仍遭激進伊斯蘭主義者在網路上散播追殺。

法國將更嚴格控管伊斯蘭團體。將驅逐231名極端主義者。

總統馬克宏稱法國漁民了解並接受英國脫歐後到英國海域作業狀況會有所改變。漁權爭議是英國脫歐談判觸礁點之一，此舉視為法國協助解決脫歐爭議。

亞美尼亞、亞塞拜然

阿爾察赫已有710人戰死。

17日交戰雙方再簽停火，但是又立即打破。

亞美尼亞裔美國人，包括金卡黛珊，積極捐款幫助母國。

美國國務卿蓬佩奧表示土耳其讓情勢更糟糕。

白俄羅斯

政府要逮捕流亡反對派領袖，聲稱她違反國安，並威脅對抗爭群眾使用武力。

吉爾吉斯

國會通過結束緊急狀態。臨時總理暫代總統。

墨西哥

前國防部長協助販毒遭美國起訴。

土耳其

美國警告土耳其若試射俄製S400防空飛彈將有嚴重後果。

歐盟譴責土耳其派出探勘船到東地中海，但要到12月才決定如何應對。

法國總統馬克宏支持塞浦路斯、希臘，但願意與土耳其談判。

梅克爾譴責土耳其東地中海行為。

以色列

法、德、英、義、西關切以色列繼續移民屯墾約旦河西岸。

以色列與阿聯同意互相投資促進經濟。簽訂每周28班商業航班協議。

沙烏地阿拉伯

國王重整顧問機構、最高法院與最高宗教機構。

伊斯蘭國要支持者攻擊沙國的西方人與油管設施。

伊朗

兩次駭客攻擊伊朗政府針對港口設施。

索馬利亞

政府與聖戰青年黨衝突死傷數十人。

幾內亞

總統大選前軍事基地遭攻擊，營區指揮官遭殺害。

葉門

交戰各方完成換俘。