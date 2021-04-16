躲在海南島避難的馬雲，上周沒有出席他創辦的財富學校開學典禮，4月13日，老共對馬雲阿里巴巴以壟斷罪名，做出天價800億台幣的罰款，馬雲立即表態堅決支持，謝主隆恩。對馬雲來說，「財富已經不重要，留下小命比較重要」，這是老共治下，資本家最真實的寫照，過去，在網路上大捧馬雲好棒棒的小粉紅，一看主子心態轉變，開始大叫，「不要讓馬雲跑了」。

小粉紅落井下石

馬雲第一時間沒跑掉，現在想跑，也跑不掉，馬雲和黎智英殊途，但是碰到共產黨，卻是同歸，唯一不同是以後歷史對兩人的蓋棺論斷：馬雲是中國人，卻藏著美國護照甚至新加坡護照；黎智英是香港人，拿著英國護照。前者靠政治賺錢，就算對老共表忠也沒用，後者花大錢反共，爭香港民主，照樣認罪低頭，這是莫大的諷刺。

其實，馬雲有兩宗罪，第一，他不應該靠著江澤民起家，第二，他不應該批判老共的金融制度很差勁，罰款800億之後，阿里巴巴股票應聲上漲，馬雲又賺回655億，但是，高興慶祝只有一天，黨中央已經下令對「螞蟻集團」進行整改，部門開始切割，防止繼續龐大，馬雲也只能苦笑，「服從黨的領導」。

馬雲的悲哀不是第一個，也不是最後一個，接下來，「騰訊」也逃不掉，中國大商人的悲歌，不是始於老共統治，明清以後，大商人皆難逃政治的整治，老共只是比較殘酷而已。

在天子眼中，你有錢或者貧窮，都是來自天子賞賜，黨支持的天子就是上帝，天子不高興，就把你家給抄了，只是一句話，商人政客，都無法逃避，因為，中國長期法治不明，商人要賺大錢，只能走官道，搞官商勾結，大官想要發財，也只能靠貪污和賄絡，所以，很少錢是乾淨的，即便有法之後的中共統治，黨大於法，依然不依法行政，黨的貪官如影隨形，越抓越多，普通百姓只有嘆息。

馬雲：商人沒有好下場

宋朝被稱為中國歷代歷朝最開明、富裕，並且文化多元的時代，因此，鼓勵商人爭逐市場貿易，到了明朝，被蒙古人壓制的大漢民族突然甦醒，而明朝開國者朱元璋，由於出生貧窮，所以，一生最討厭富貴人家，尤其更仇視貪官，沒想到大漢民族傳統中，文人寒窗苦讀數十年，就是為了一官半職，而升官發財是連在一起的，明朝貪官被朱元璋處置剝皮極刑，卻仍然在貪污的路上勇往前進，連朱元璋也感嘆，「為了財富，連命可以不顧」，至於，民間經商致富者，經常變成國家盤剝的韭菜，所以，南方富庶的蘇杭，江浙一代有錢人，最習慣「藏富」，所謂「藏富」就是不蓋豪宅，就算蓋了豪宅，也讓你從外觀無法看出來，這種低調的園林豪宅，在蘇杭地區相當普及，走在路上，你也無法看出來哪一家哪一戶是有錢人，外觀普通，沒有金碧輝煌，但是，主人邀你入內，只要跨過三道門楣，才能看到別有洞天，這種設計主要是「防官」，就算官員想要奉主子命令來收割韭菜，也無法很快認出來，這種藏富的風氣，橫跨明清兩朝，明朝貪官為了顯示貧窮，刻意把上朝的官服弄破，在上面補丁，讓皇帝親眼看到，本官一貧如洗，當然，也有真窮困者，如明末的海瑞，家中連吃肉也困難。

明清兩朝，來自海上的盜賊日多，這些盜賊甚至攻破城牆，洗劫富人，為了探聽哪一家最有錢，搶劫之前要先派人入城探聽，並做好牆上記號，因此，富者把家裡裝扮貧窮，也可以阻擋海上入侵的海盜。

很多人正在猜想習大王的心思，為什麼在這個當頭，找有錢人的麻煩，國庫缺錢只是其中一個理由，為了科技迎頭趕上超越美國，尤其是半導體企業，老共不想挨打，所以打算砸下2兆人民幣，在2030年之前超越美國和台灣，為了找錢，老共用搶的比較快，馬雲和馬化騰已經逃不掉，如同他自己預言，「中國商人沒有好下場」，下一波很可能是香港四大地產商人，台商也要小心了。



中共下令對「螞蟻集團」進行整改，部門開始切割，防止繼續龐大，馬雲也只能苦笑，「服從黨的領導」。圖／擷自公視新聞影片