由全民自由選擇的四大公投案結果如何，12月18日星期六晚間即將揭曉。反萊豬案如果遭到在野黨闖關得逞，首當其衝的將是台美最緊密的關係，勢必面臨熱度退潮趨勢、兩國之間無形中漸行漸遠，台灣加入CPTPP入會的機會將難上加難。

為此，台灣廣告主協會特號召學有專精的專家，於12月15日（三）在張榮發基金會國際會議中心（803會議室）舉辦公聽會，探討事關國家未來的重大課題。台灣廣告主協會理事長、香菇王股份有限公司董事長王義郎呼籲國人挺身而出，一起守護台灣的環境、經濟、能源與民主，對四大公投議題投下不同意票。

王義郎指出，台灣在艱困的外交上一直倚賴美國的支持及協助，在國防的防衛上更依賴美國助一臂之力是不爭事實，今天台灣全民能夠享受自由民主、太平盛世的生活，美國居功甚偉，美國是台灣重要的盟友。如今若因萊豬進口這個芝麻細節，而引發動搖台灣整體經濟佈局，在外交上將會陷入苦戰。

他表示，如果連最忠誠的盟友想伸出援手協助熱度都消退，將來要扭轉頹勢，必費九牛二虎之力，每一個國民心理上對此一後果都要有充分準備。若全民或各企業不冷靜思考，在公投的議題上投下同意票，勢必會造成一失足成千古恨。

王義郎強調，台灣的藍綠尖銳對決，內耗嚴重，抵銷了我們全民上下努力的經濟成果。萊牛開放多年，大家視為美食，但區區萊豬進口卻引起反對黨強烈非議，更令人不解的是當年開放萊牛的馬英九前總統，卻帶領朱立倫主席以在野黨的身分激烈抗爭，帶頭反美。這二位留美博士之前都在美國接受高等教育，且在台灣擔任過總統及國民黨主席，只因不甘淪為在野黨竟帶頭為反對而反對，在自由民主社會立上不良示範，著實讓很多沉默守法的老百姓看不下去。

王義郎表示，台灣的可貴就是政黨輪替，四年的選舉，執政黨非永遠執政黨，在野黨也非永遠在野黨，各黨都應好自為之贏得選民的信任，總有一天風水輪流轉有當家作主重掌執政的機會。各黨應摒除成見，權力使人腐蝕，謹記出師表諸葛孔明的名言-治國應親賢臣遠小人、用人唯才，以無私奉獻，造福人民！

他表示，這二年來全世界面臨疫情肆虐，美國餐桌上少了80萬人口，因疫情而離世，苦不堪言，台灣在蔡英文總統、賴清德副總統的領導下，將士用命，全民一心。讓台灣防疫成為全世界的模範，有口皆碑。台灣2,300萬人守望相助，在對岸軍機不斷的騷擾之下，善良的人民仍然莊敬自強，敬業樂群，和諧共濟。族群融合是大家未來要再更努力的目標，唯有如此，台灣才能走向康莊大道。

由台灣廣告主協會與台灣人權文化協會、台灣設計協會、福和會共同主辦的公聽會，邀請的主講人包括：王守誠(台灣地熱資源發展協會秘書長)、賴發奎(台大地質博士候選人/前地質工程師)、施佳良(政大公行系兼任助理教授)

主要訴求為：【四個不同意、台灣更亮麗】

1.守護環境安全，「重啟核四」不能同意。

2.守護經濟安全，「禁止萊豬進口」不能同意。

3.守護能源安全，「停建三接」不能同意。

4.守護民主安全，「公投綁大選」不能同意。