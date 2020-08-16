陳永興醫師《我的人生交響曲:七十自述》與洪博學新書《一個人的行腳》今16日(日)下午在高雄文學館舉行聯合發表會。(圖/陳俊廷)

陳永興醫師《我的人生交響曲:七十自述》與洪博學新書《一個人的行腳》今16日(日)下午在高雄文學館舉行聯合發表會。

延續日前在台大校友會會館首場發表會的熱度，今在高雄文學館同樣擠爆會場，來自各地的意見領袖包含文學台灣基金會董事長鄭炯明與遠來自台東的東社前社長余文儀及高醫大前校長劉景寬及台南、高屏甚至台中等各界人士陸續湧入座無虛席，不少人還站立會場內外。陳永興今也以全場介紹與會人士方式，說明該書與相關人士共同走過的台灣奮鬥前行之路。※上網影音圖輯摘要

玉山社出版的《我的人生交響曲:陳永興七十自述》是一本『書與QR CODE』影音口述有聲書，採用最新的『書與QR CODE』影音連結，完整記錄紀錄陳永興與口述人生奮鬥追逐社會正義與國家堅持的努力。陳永興今在高雄發表會也宣布第一版熱賣已完全賣光，第二版正加印，由於迴響熱烈，預期很快會第三版再版….

洪博學新書《一個人的行腳》由春暉出版社出版，該社社長陳崑崙也是文學界聞人，從黨外時期就協助編印黨外書刊支援民主運動。

洪博學曾任報社總編輯，並曾遊走海外多國，並與各國政經界多所聯繫，其在民報曾發表〈無知是通往奴役的道路〉一文批判『韓天電視』引發震撼。日前出席台北發表會也發表『我吹哨，我光榮』一文，讀者可上網詳閱。

※【台灣看天下】我吹哨，我光榮(2020/08/16)

https://www.peoplenews.tw/news/9126303c-9281-4c0f-ad6b-f8bbb96b99d2

洪博學今在高雄發表會中對台灣國家前途提出大預言，他說，台灣有天會獨立，預估不超過十年內，本身是政論家的他指其有很多消息來源，但不便過早披露，如美國總統川普連任後第二任期會面臨這個問題。

洪博學舉其上月在民報發表『放下台灣，中國會更好』為例，.他肯定的說，這個絕對有可能，不要以為不可能。而且不會戰爭，最後會經過談判……

惟他也有感的與大家共同勉勵，要養好身體。盼與各位老輩能看見國家獨立開展新局….

https://www.peoplenews.tw/news/dbb07a0a-642b-4374-b98a-00f01c766fb8