作者建議除第一線防疫醫療人員最優先施打疫苗，年紀超過八十歲以上老年人也列為優先打疫苗對象。示意圖／擷自公視新聞影片

中共病毒造成的武漢肺炎肆虐全球，一年多來人類對抗武漢肺炎，雖然付出了慘痛的代價，全球死了幾百萬人，但也累積了對抗武漢肺炎病毒的經驗；更令人振奮的是，短短一年之內，全球已經發明數個被證實可以對抗病毒的疫苗，並且獲得美國和歐盟等認證，經大規模施打之後，疫情獲得大幅度改善，在英美等國，疫情已經被控制下來。

譬如，英國牛津大學發明製造的AZ疫苗在英國全國大規模施打之後，並沒有發生明顯的、大量的、不可接受的副作用，現在英國疫情明顯獲得控制，染疫人數大幅度下降。

美國許多州在施打不同廠牌的疫苗之後，疫情也獲得大幅度改善。

繼蔡總統宣示今年7月台灣自己的國產疫苗即將上市開打，陳時中部長也宣布6月將有200萬劑疫苗到貨，8月底前預估將有1000萬劑疫苗到貨；這是最振奮人心的消息。

武漢肺炎和2003年的SARS同樣是經由呼吸道感染的病毒所造成，但有一些重要特徵明顯不同，事有輕重緩急，我們亦應採取不同的防疫策略。

武漢肺炎病毒專殺老人

2003年的SARS其最大的特點在於受感染的人在發燒之後才具有再傳染給他人的能力，所以防疫工作相對簡單，因為病人若未發燒病毒不會傳出去，只要篩檢治療有發燒的病患即可；SARS的另一個特點是受感染者的年紀愈輕，死亡率愈高，因為引發年輕人體內的免疫風暴，SARS病毒實施「坦白從寬抗拒從嚴」政策，年輕人免疫力好，要反抗反而死的多，簡單的記法就是SARS專殺年輕人。

相反的，武漢肺炎病毒專殺老人，並且年齡別的死亡率相差非常大，即使是先進國家統計亦發現，80歲以上老年人一旦染疫，死亡率達百分之十以上，有些甚至高達百分之二十；年紀小於50歲的人，其死亡率非常低，低於百分之一。

在疫苗還供不應求，僧多粥少的時候，資源要做最有效運用，錢要花在刀口上；建議第一線防疫醫療人員最優先施打疫苗，將士要配備盾牌然後上戰場為國打仗，這是最基本的正義原則；之後，針對武漢肺炎病毒特性，後方的老百姓以年紀超過八十歲以上老年人最危險。

筆者在此提供政策建議：八十歲以上老年人第一優先順位打疫苗。