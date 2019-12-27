蔡英文在第3場總統政見發表會中，抨擊韓國瑜跳票無數，並聲稱自己執政三年半內已陸續改善國民黨執政時期的南北失衡問題。圖／畫面擷自中選會網站直播影片

由中央選舉委員會主辦，定於今（27）日晚間7點壓軸登場的第3場2020大選總統候選人政見發表會，依抽籤順序排第3位上場的現任總統蔡英文，一開始就大酸主要對手國民黨的韓國瑜是「韓總機，分機號碼633」，不懂政策內容細節，強調台灣在選總統不是選總機。蔡英文還抨擊國民黨長年執政下重北輕南，馬政府政策如「高雄海空經貿城、直航南進南出」……等都跳票，她進一步點明，韓國瑜任高雄市長說的「挖石油、蓋愛情摩天輪」，結果自己跳票更嚴重。

蔡英文還諷刺韓連數字都搞不清楚，指出「陳菊市長舉債是1,037億、不是3,000億」，還反酸韓國瑜「連借別人600萬都講不清楚」。

對於宋楚瑜穿博士袍上陣意在言外，蔡英文加大力道解釋自己的博士絕對是真的，「在全世界各主要圖書館都有」。

蔡英文還誇獎韓國瑜口才好，但是是用「武俠小說的方式來形容民進黨」，指稱韓國瑜才是外行人、不懂民進黨。還酸韓國瑜毫無政見，她說自己努力想記下韓的政見，但「他除了罵我之外，口中沒有政見、也沒有具體方法。」

她還批國民黨老調重彈，只會講中華民國被蔡英文滅亡、抱中國市場救經濟、以及沒核電就會缺電。蔡英文說但是這些都被她給辦到了，她才是真正捍衛國家的人，是她推動新南向、以及攸關未來的綠能發展。針對過去國民黨執政南北失衡的問題，蔡英文說她執政後已陸續改善，加速區域朝向均衡發展，並舉南迴、蘇花改等案為例。

蔡英文還點出對手缺乏性別平權意識，包括吳敦義、韓國瑜自己等人都多次發表帶有性別歧視的言論。她還說自己連任後準備強化「社會安全網」：首先會推動「強化社會安全網計畫」，整合資源支持弱勢家庭；其次建立「兒少未來教育與發展帳戶」，替弱勢家庭的孩童存下教育基金；第三完成「護兒四法」修法，改善虐兒情形；第四則是全力反毒。

最後蔡英文對選民喊話，重申「再給蔡英文四年，台灣會更安全！」