由中央選舉委員會主辦，定於今（27）日晚間7點壓軸登場的第3場2020大選總統候選人政見發表會，依抽籤順序排第3位上場的現任總統蔡英文，一開始就大酸主要對手國民黨的韓國瑜是「韓總機，分機號碼633」，不懂政策內容細節，強調台灣在選總統不是選總機。蔡英文還抨擊國民黨長年執政下重北輕南，馬政府政策如「高雄海空經貿城、直航南進南出」……等都跳票，她進一步點明，韓國瑜任高雄市長說的「挖石油、蓋愛情摩天輪」，結果自己跳票更嚴重。
蔡英文還諷刺韓連數字都搞不清楚，指出「陳菊市長舉債是1,037億、不是3,000億」，還反酸韓國瑜「連借別人600萬都講不清楚」。
對於宋楚瑜穿博士袍上陣意在言外，蔡英文加大力道解釋自己的博士絕對是真的，「在全世界各主要圖書館都有」。
蔡英文還誇獎韓國瑜口才好，但是是用「武俠小說的方式來形容民進黨」，指稱韓國瑜才是外行人、不懂民進黨。還酸韓國瑜毫無政見，她說自己努力想記下韓的政見，但「他除了罵我之外，口中沒有政見、也沒有具體方法。」
她還批國民黨老調重彈，只會講中華民國被蔡英文滅亡、抱中國市場救經濟、以及沒核電就會缺電。蔡英文說但是這些都被她給辦到了，她才是真正捍衛國家的人，是她推動新南向、以及攸關未來的綠能發展。針對過去國民黨執政南北失衡的問題，蔡英文說她執政後已陸續改善，加速區域朝向均衡發展，並舉南迴、蘇花改等案為例。
蔡英文還點出對手缺乏性別平權意識，包括吳敦義、韓國瑜自己等人都多次發表帶有性別歧視的言論。她還說自己連任後準備強化「社會安全網」：首先會推動「強化社會安全網計畫」，整合資源支持弱勢家庭；其次建立「兒少未來教育與發展帳戶」，替弱勢家庭的孩童存下教育基金；第三完成「護兒四法」修法，改善虐兒情形；第四則是全力反毒。
最後蔡英文對選民喊話，重申「再給蔡英文四年，台灣會更安全！」