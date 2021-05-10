台灣原是一個B型肝炎盛行的地方，本來台灣B型肝炎表面抗原（HBsAg）陽性者（即帶原者）佔全民15〜20%，1986年領先全球的新生兒全面公費疫苗施打開始後，接種率高達98%，帶原率已降到0.5%以下，台灣新生代B型肝炎雖未絕跡，至少不算大問題。但1986年以前出生（現年35歲以上）的台灣人，推估還有200多萬帶原者，幸好其中約70%為無肝炎的「不活動帶原者」，大多無病無痛過一生，而且隨年齡增加HBsAg有可能消失成為HBsAg陰性的「痊癒」狀態，將來變成肝硬化或肝癌的機會極低，年發生率在0.05%以下。但其他的30%則有程度不等的肝炎，重者可能進行為肝硬化（每年2%左右），因而容易進行為肝癌（每年2〜5%左右），這就是慢性肝病在台灣十大死因中多年高居第六的主要原因，因此需要積極有效的治療。

台灣肝病醫者投身肝病診療與研究近50年，已了解B型肝炎病毒非常難纏，它感染後並不直接破壞肝臟，而是進入肝細胞核改裝成可源源不斷製造病毒及其抗原的穩固源頭，等病人的免疫細胞認知病毒存在起而戰鬥，肝細胞才被破壞引起肝炎，指數（即GPT現稱ALT）上升。這種戰鬥打打停停，打時ALT升高可達數百甚至過千，雖僅30%有倦怠、厭食等症狀，ALT升高令多數病友不安、惶恐擔憂惡化，實際上大多數病友免疫力最終戰勝成為「不活動帶原者」，其他與病毒持續纏鬥，少數走向肝硬化。2000年以前B型肝炎沒有特效藥，醫師面對病友會先檢測分辨是「不活動帶原者」還是肝炎，就臨床症狀、變化為病友「分憂解惑」或提供「支持療法」，但嚴重到可能致命時卻束手無策，是醫者心中最大的痛與挫折。幸好大多帶原者為「不活動帶原者」，只需每四至六個月以超音波和血清胎兒蛋白篩檢以便及早發現肝癌及早治療。

2000年以後，有效壓制B型肝炎病毒的口服藥終於上市且推陳出新，因每日一粒方便、有效又無直接副作用，95%以上的病友捨有副作用的干擾素就口服藥，強效且幾乎無抗藥性的貝樂克（ETV）、惠立妥（TDF）和韋立得（TAF）成為目前選藥。自2003年10月起健保給付並逐步改善後，慢性肝病已從台灣十大死因第六降到第十，療效可見一斑。但這些強效抗病毒藥對細胞核內製造病毒及抗原的源頭沒轍，一旦停藥病毒大多復現，因此西方專家主張長期甚至終生服用，但台灣為主的研究顯示「用藥超過二年、檢測不到病毒超過一年後停藥觀察」是一安全可行的策略而且2016年起終被西方接受。健保據此加上財務考量，給付對象限病毒超量（大於2000 IU/mL）、ALT超過正常上限二倍且持續三個月者，一次療程最多三年。

雖然病人以此療程大於95%可達停藥標準，但大多數在停藥後病毒復現、50〜60%肝炎復發，儘管絕大多數沒有不適症狀，病友知道復發身心仍受煎熬，而且停藥後要小心監控，必要時每月或1〜2週檢測，決定是否再治療，以確保病友安全。這對醫病雙方當然比每三個月回診開連續處方「麻煩」很多，需要貼心、細心與耐心加上病友的信任、合作。要避免雙方的「麻煩」，最簡單的方法就是給付到期請病人自費買藥（每粒近200元）無限期服用，但即使月入五萬，每月支付五至六千藥費仍是沉重負擔。更重要的是目前B型肝炎還只能控制，服藥十年HBsAg消失「痊癒」的不到5%，比無需治療的「不活動帶原者」每年1〜2% HBsAg自然消失率低得多。反之，醫病雙方充分溝通了解後決定停藥、定期監測，約60%不必再服藥，其中半數沒有復發，10年累積HBsAg消失率可達50%；復發但無需治療者十年消失率也近30%，而復發後治療者十年HBsAg消失率不到5%。肝炎復發時，尤其ALT上升超過200甚至上千（肝炎急性發作）時，擔心發生肝功能衰竭的危險，大多病友希望馬上再服藥，其實現在專家已有辦法分辨誰需要立即投藥確保安全和誰不必要或不必急於投藥，讓已佔上風的免疫力更徹底地擊潰病毒而達到HBsAg消失的終極目標。要做到這樣需醫師不厭其詳貼心地說明、溝通以及病友的充分信任，共同面對才能達成。上述嚴謹的研究數據顯示健保目前的給付雖尚需微幅改善但大致正確，以病人為念，醫師不宜建議病人無限期服藥。長期服藥的另一風險是用藥時間一久病友失去耐心，會自行停藥甚至不再回診，以致停藥後沒有適當監測，萬一復發出現症狀時多已病情嚴重，危險性可想而知。

最近有些「權威專家」公開在媒體上建議無限期治療，而且將病毒超量（>2000 IU/mL）但ALT正常者，甚至病毒未超量但ALT微上升者納入治療對象。這種無適當科學根據的建議似已由藥商廣泛流傳到基層醫師和病友，以致無需治療的「不活動帶原者」無端花錢服藥或拿上述報導或有待商確的「專家共識」要求自費用藥，費時、費心解釋事小，說服不了病友對「權威」的迷信悻悻而去，在醫病之間造成困擾。從現有科學證據與臨床實證觀之，這種作法除浪費金錢、時間外，用藥中HBsAg消失率太低，等於剝奪了「不活動帶原者」HBsAg自然消失痊癒的機會，未見其利反受其害，千萬不要誤信。

目前B型肝炎藥物治療尚未完善，科學家正在積極尋找像C型肝炎那樣可以幾個月用藥即痊癒的藥物，但可能五到十年內還難有這麼理想藥物，目前最好的辦法是醫病雙方溝通、合作協力，適時出手壓制有破壞力的肝炎，也適時讓病友的免疫力發揮驅逐病毒達到痊癒的效果。因為病友的免疫力扮演宰制病毒的關鍵角色，要記得每次就醫提醒醫師避用會壓制免疫力的藥物，尤其是類固醇，它另具使B型肝炎病毒巨量複製的作用，切記！切記！切記！如果35歲以上的人不知道自己是否為需要適當療護的HBsAg帶原者，趕快找醫師檢測。願所有病友都得到最好的醫療。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台