自2020年3月起，因為新冠病毒的肆虐，許多例行活動停擺，造成人類空前的浩劫，2021年初，疫苗剛發展成功，人類重現希望，但是這個好光景，只延續數個月，高毒性突變病毒，暑假期間在印度出現，導致9月時，回歸正常的希望破滅，所謂的第三波，隨即籠罩世間。數個月後，局勢漸改善，希望曙光又出現，然而人算不如天算，11月底，南非傳來了新變種，傳染力特強，再拉警報，富庶國家的眾生，且對疫苗有信心的人，可以聽從專家的建議，增打一劑，求得些許心安，但是，沒有選擇的大眾，心底仍然惶恐無奈。嶄新的挑戰，不斷地出現，專家對未來的預測，包羅萬象，一片模糊。新的一年，匆匆來到，消極的人說「談什麼歲末新年，還不是昨夜今朝」，積極的人，可以趁著新年的來臨，更理性地擁抱新希望。如何更理性呢？試著思考下列三項目：(1) 當下或未來？(2) 事出都有因？(3) 找事實真相？

病毒囂張又齷齪

只盼它能早日走

二零二二不求多

更有理性更活潑

當下或未來？

當學生時，經常有的一個問題，就是應該要放棄派對聚會，犧牲即時的享樂，到圖書館念書，準備未來的考試嗎？如果不考慮未來，決定很簡單，如果再思考一下，花所有的時間，認真去念書，考試一定會很理想嗎？類似的掙扎，生活中也常遇到，譬如要存多少錢，老的時候才能盡情享受。有些人，一輩子都在未雨綢繆，省吃儉用，什麼都捨不得花，希望未來有一天，能買套高級音響，買輛高級跑車，等到老的時候，財力充足闊裕，高級音響跑車都買了，才發現聽力減退，分辨不出音響好壞，加上反應有點遲鈍，開起高級跑車，一加速就心驚膽跳。而另一方面，也有人認為，人生只年輕一次，不知是否會長壽，萬一生命短暫，什麼都沒享受到，那就萬分可惜，所以，凡事都先享受再說。以上兩種選擇，都屬於偏激，不切實際，因為當下和未來，並非完全衝突，只要運用理性，就不會只憑感覺，放棄未來，只注重當下的享受，或是對未來有憧憬，做不必要的犧牲。多用理性的頭腦，對人生的規劃，應該多少都有助益。

平凡眾生或人才

盡量努力不留白

專注當下或未來

不憑感覺一頭栽

事出都有因？

在分析類似萬花筒的人生經驗，許多人都希望找出可循的法則，認為一定有某些因素，才會遇到某些事，因為這樣的想法，而產生虛假的錯幻感覺。遇到意外事件時，容易連想到其他的事，才有壞事連三禍不單行的說法，有的說命本來就差，或說那是神在考驗，真的如此嗎？問題的癥結在那個意外，或是數學的隨機性。意外可以說是失常的過程，基本上，大多沒有明顯的理由或因素，譬如丟銅板，可能正面或反面，如果看不到明顯規律，大家就接受，但是如果連續三個正面，接著三個反面，可能就認為不可思議，因為，大家忘記了，縱然是隨機的過程，或是一片亂，也可能出現看來非隨機，井然有序的現象。大家對所謂的巧合，最容易有深刻的印象，就像一些算命或預言家，諸多胡亂未兌現的預言，大家看了就忘記，但是偶爾有個正確的預言，則引來一陣騷動，成為媒體的頭條。尋找世間的法則，是很誘人的事，但是也不能忽略世間隨機的亂，並非所有的事都有原因，都有理論可以解釋，否則，萬一被不存在的原因誤導，而做出錯誤的選擇，那代價可能高昂。

世事本來一團亂

誘人法則誰能算

遇到意外直怨嘆

是否隨機皆銅板

找事實真相？

一般知識份子的議論，本來應該是要找事實真相，或是不斷地修正論點，朝事實真相邁進。但是當前許多世人，似乎都著重於辯論，有的因某些個人因素，甚至不惜捏造事實，來誤導對方或群眾，達到特定的政治目的。太平洋兩岸的台灣美國，都有明顯的例子，每次看了，只能搖頭，為什麼那麼多人會相信？有些為了能主導議題，常用些骯髒的手法，曝露對方的脆弱，或讓對方看來愚蠢，包括下列三種：(1) 討論議題時，故意偏離主題，攻擊對方的人格；(2) 先扭曲對方的論點，再攻擊那扭曲後的論點；(3) 不找對方論點的瑕疵，或是找不出，但是，將對方的論點，和聲名狼藉的人混在一起，借此轉移焦點。旁觀的眾生，不能不注意這些醜陋的手法。如果打抱不平，要參與任何議題的討論時，最好能先避免上列的拙劣，專注於議題，清楚地提出本身論點，簡單明瞭地說明，免除任何的誤解，而且謙虛地將自己的信念，當成接受考驗的假設，而不是要防衛的口號。謹參考當代大哲學家的看法，和有智慧的台灣人共勉。英語看來順眼，中語寫來順手，台語念來順嘴。

討論議題有度量

毋倘想欲傷對方

認真打拼找真相

謙虛講理是勇將