國史館今（29）日舉行《戰後台灣政治案件─陳文成案、蔣海溶案史料彙編》新書發表會，據書中收錄的最新史料指出，卡內基美倫大學校長在案發後1年曾致函蔣經國前總統，指案情無進展，證實兇手與政府有關，不相信兇手無法查出，而是政府不願追查兇手。

新書發表會由國史館陳儀深館長主持，國史館表示，在台灣政治發展中，陳文成命案，一直被認為是繼美麗島事件後，與林宅血案、江南案等同為影響政局轉折及促進民主改革的重大案件，有關該案真相的釐清與公布，長年以來國內外各界殷切期待。

國史館自2007年起即陸續出版《戰後臺灣政治案件史料彙編》、《二二八事件檔案彙編》系列叢書等數10冊，今天發表的《陳文成案史料彙編》共兩大冊，包含他生前最後一天在警備總司令部的偵訊筆錄，這份文件長久以來被認為已經遺失，這次完整披露是史料彙編出版受到關注的焦點；其他部份還包括台灣及國外各單位針對陳文成案的偵查、調查報告、情蒐、請願及陳情等等。

國史館指出，《陳文成案史料彙編》一書仍有遺憾，從陳文成案發至今，各界最迫切想得到解答的真相，不是案發後檢調及司法偵辦調查經過，而是，陳文成這樣一位並未實際涉入太多政治活動的旅外學者，為什麼在返國時會被警總約談？警總扮演什麼角色？警總的情資從何而來？是海外職業學生的報告？還是有其他管道的情資？戒嚴下政府在海外針對留學生及旅外人士的祕密監控網如何佈建、監控及陳報？陳文成從何時被情治單位注意？名單顯然不只陳文成一人，這份海外被監控者名單，如今究竟在何方？這些才是解開陳文成之死疑團的幕後關鍵，只有找出這些案發前的監控情資，才算完成陳文成案檔案史料的最後一塊拼圖。

陳文成台大學數學系畢業，1975年赴美國密西根大學深造，1978年取得博士學位，後擔任美國卡內基大學助理教授，1981年5月20日，陳文成返台探親，7月2日早上被警備總部約談，7月3日凌晨陳屍於台灣大學研究生圖書館旁。

陳文成命案發生於1981年7月3日，今天發表的新書中也收錄卡內基大學校長賽爾特（Cyert），在1982年7月8日、案發後1年致函蔣經國，中譯文指出「自陳博士被謀殺後，一年來查尋兇手，迄無進展。此種缺少行動，證實大家心中想法：兇手與政府有關。吾人不相信兇手無法查出，吾人認為政府不願追查兇手」，總統府秘書長馬紀壯等人則是回覆，中華民國政府一直關切此案，北檢繼續調查中，一有結果，當即公佈。

此外，陳儀深提到， 今天另外發表《蔣海溶案史料彙編》一鉅冊，儘管不如陳文成案受到外界重視，但對了解戒嚴時期白色恐怖事件的發生及情治系統的運作機制，極具指標性的參考價值。蔣海溶曾任中統局專員、調查局科長、處長等要職，1966年因「閩匪潛台新聞工作組織案」被判處死刑，後雖改判為無期徒刑，但因牽連諸多部屬的舊案及情治系統內的鬥爭，1978年於景美看守所（今國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區）自縊身亡，是白色恐怖時期從特務身分反成為情治系統被害者的特殊案例。



卡內基美倫大學校長在案發後1年致函蔣經國，指案情無進展，證實兇手與政府有關，不相信兇手無法查出，而是政府不願追查兇手。圖／翻攝自《陳文成案史料彙編》