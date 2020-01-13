面對癌死率第一的肺癌，陳建仁副總統和傳媒名人陳文茜女士，都接受手術切除。她們都沒抽菸，也都用手術後新生命的體驗不約而同地：1.指出空污是台灣肺癌的重要致因，2.強調早期肺癌篩檢的重要性。

此也意味傳統之肺癌防治需輸注新的認知，才能有效預防肺癌發生和早期發現，而得以活出肺癌死亡的威脅。健康署網頁列舉七項「常見的肺癌症狀」：1.持續咳嗽且未見好轉、2.咳痰帶有血絲或咳血、3.呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲、4.持續胸痛且有惡化情形、5.聲音沙啞、6.骨關節疼痛和、7.無預警的體重下降、食慾不振，有上述症狀而懷疑肺癌的病友，請儘速就診胸腔科醫師。本文乃針對「沒有症狀」、「症狀不明顯」或「關心肺癌」的民眾，分享肺癌防治的新認知。

一、肺癌即空污，空污即肺癌

雖然健康署網頁列了六項肺癌因子，「菸害、空污環境、特殊職場或居家環境暴露、肺部相關疾病史、肺癌家族病史和炒菜油煙」，並強調菸害的高比例，但空污可能是最主要或關鍵的肺癌誘發因子（註：我國抽菸率漸減，肺癌發生率卻漸增）。這也是為何陳建仁副總統和陳文茜女士語重心長、一再提醒的原因。所以，台灣肺癌防治的第一個新認知就是「肺癌即空污，空污即肺癌」。

肺癌可說是空污的過去完成式，而空污是肺癌的未來進行式；空污防制是肺癌防治最重要的一張王牌。空污以細懸浮微粒（PM2.5）與肺癌最相關，一般咸認1.暴露濃度愈大愈久，罹癌風險就愈高；2.肺癌生成時間至少20年（比照菸害性肺癌）；因此，PM2.5資訊的分享就顯得非常重要。〈圖表1〉是最近一月（2019年12月）所有縣市的PM2.5濃度（μg‧m-3），即使都在環保署「橘警標（35.5～54.5，對所有族群的健康都有傷害）」以下，也需注意提高空污警覺和增強防制，尤其是前5高的縣市──高雄、金門、嘉市、台南和連江。並列去年1、2月值（更高）以為今年到來的1、2月參考也是基於此目的。

圖表1：台灣各縣市PM2.5濃度月值_2019年12月。圖／李武波提供



有的人認為「紅紫標（≧54.5，對所有族群的健康都有傷害）」才是空污；但從醫療觀點最好採世界衛生組織的高標（10.0），縱使務實，至少也應採橘警標。所以〈圖表1〉只是空品值，〈圖表2〉才是真正肺癌防治／空污防制的重點。前5高縣市，橘警標是高金嘉市南屏，紅紫標是連金嘉市南雲。提醒注意，去年1、2月的值都更高。

圖表2：台灣各縣市PM2.5濃度平均每日紅紫標時和橘警標時_2019年12月。圖／李武波提供



二、早期肺癌無症狀，發生率病史先知

要能活出肺癌，關鍵在肺癌的早期就要檢出。按照台大醫院陳晉興教授的報告，肺癌五年存活率，零期大於95％，第1A期也有80～90％，而第四期就只剩10％。臨床醫療的難處在1.早期肺癌幾乎沒有症狀，病人不會警覺性求診；2.即使做了現行檢出早期肺癌的利器「低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT）」，也不易診斷出。

因此病人的「在地肺癌發生率」和「周遭親友的肺癌病史」，等同生活環境流行病學，就成了評估肺癌罹患風險最重要的依據；這也是肺癌防治的第二點新認知（圖表3和4）。不僅可以緩免沒必要的恐慌，更可因警覺提高，增加早期肺癌發現的機會。以彰化男性為例，2016年發生率全國縣市第2高及5年平均漸升而最高，就在警示彰化男性「癌在你肺」，輕忽不得。同樣地，相同情形的嘉義市女性也應當如此警覺。需提醒的是，

1.縣市發生率要放在全國所有縣市中分別去比較，才能更顯它的真意；

2.在評估2016年時，需參照兩個5年平均趨勢；

3.女性肺癌發生還在高成長：發生率（A2011→A2016→2016）男性漸減45→44→43，女性可是漸增25→28→30，增幅更高；

4.女性肺癌傾向於都市型和室內空污型。

圖表3：台灣縣市男性肺癌發生率_2016年及5年平均。圖／李武波提供



圖表4：台灣縣市男性肺癌發生率_2016年及5年平均。圖／李武波提供



三、生命呼吸共同體

台灣肺癌防治的第三個新認知是「生命呼吸共同體」──「空氣共有，生命共活；空污同吸，肺癌同因」──亦即，維持生命呼吸所必需的空氣是一個不可分割的共同體，除了極少數的特殊情況外（如戴防毒面罩或密閉的獨立空間等）；即使有空污，生長於斯、癌痛也將於斯。所以萬一得了肺癌，第一個念頭或決定，就不是先顧己之「配合醫師的肺癌治療計畫」，而是1.婆婆媽媽先想到我的孩子孫子也都將得肺癌、2.我生活親密的家人親友也都將得肺癌、3.我汗淚相濡的同工伙伴也都將得肺癌、4.我生活與共的鄰居住民也都將得肺癌、5.我同氣相吸的鄉民也都將得肺癌。顯然，這個認知會進一步養成另一奇妙善果：生活在此同一「生命呼吸共同體」的所有成員：家人、親友、工作伙伴、社區鄰居和鄉里居民，因「肺癌／空污／共同空氣」的自然病因連結，竟然可讓所有成員（不管關係遠近厚薄）彼此可以坦然地互作合乎人性的關懷（不論是主動被動）。

四、早期肺癌篩檢

肺癌防治的第四個新認知是「早期肺癌篩檢」。我國肺癌發現時大多已是第四期，而從佔率的居高不下（2006年53％到2016年51％），可知十年來，肺癌早篩的觀念和作法還有待加強宣導和落實。

誰需要做肺癌早篩？台灣肺癌學會建議民眾：1.55～74歲，菸史大於30包／年，且目前還在抽菸，或戒菸未滿15年；2.肺癌家族史；3.氡氣或特殊環境暴露。本文建議再增加以下民眾4.涉及「空污環境、肺部相關疾病史和炒菜油煙」；5.居住高空污地區（包括室內），而且「生命呼吸共同體」其他成員有肺癌病史；6.財務寬裕者，建議早篩年齡提早到40～45歲。

醫療界和健康署這幾年有在大力推動「低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT）」的肺癌早篩方案：2016年檢出成果，雖然降幅3期才-7.6％和4期-4.8％，但令人鼓舞的是，0期增幅高達34.1％，1期6.7％。以彰化為例，縣府、衛生局和醫界共同推出免費篩檢方案，使得肺癌檢出更多，而且多屬早期，術後成效更好。

五、肺癌是公害疾病：政府應造冊列管和醫療照護

從台灣肺癌的發展史來看，肺癌防治的第五個新認知是「肺癌是公害疾病」。環保醫療界1.應主張「台灣肺癌是空污受害者」；2.進而要求政府將病人和罹癌高風險的民眾列冊服務管理，分別予以最適切的醫療照護和預防監護，包括肺癌早篩方案；3.除了戒菸，空污防制是肺癌防治的另張王牌，基於「生命呼吸共同體」的理念，呼籲民眾與政府共同落實空污防制和推動肺癌早篩的政策。