高雄港（打狗港）與打狗山。圖／呂自揚攝影

台灣史料多殘篇，張冠李戴聽不完；

要把真相仔細探，莫教歷史長訛傳。

──〈台灣史〉

明末海寇亂福建，有賊被追逃東番；

道乾遠遁柬埔寨，野史胡說到台灣。

──〈海盜林道乾〉

前言：

我在本欄〈荷蘭入佔台灣〉〈搭加里揚之戰〉等多篇，引述明代荷蘭《熱蘭遮城日誌》等第一手史料，論證明代海盜林道乾未到台灣打狗山，荷蘭時期高雄平原居住有許多原住民村社。1635年12月25日荷蘭新港聯軍攻打堯港、大崗山附近之搭加里揚，高雄平原各社皆逃遷屏東平原，搭加里揚1646年改名阿猴。北自二層行溪，南至下淡水溪的廣大高雄平原，從此為荷蘭所有，無原住民村社居住。與清代第一本《台灣府志》，記載鳳山八社皆在屏東平原相合。因限於篇幅，各篇只重點舉證。

迄今仍有文史工作者，抱著明代海盜林道乾逃來打狗山殺土番，餘番逃為屏東阿猴社的訛傳，有的認為荷蘭來福爾摩沙時，高雄平原就已無原住民居住。更多人仍認為高雄平原只有一個打狗社，或主張打狗社即搭加里揚社，也只有一社。

搭加里揚之戰，是荷蘭真正開始逐漸統治台灣的戰爭，是荷蘭時期影響最重大戰爭。高雄平原原住民的遷徙史，是台灣早期的重大歷史，很有明確釐清，還原歷史事實真相的必要。



《熱蘭遮城日誌》《巴達維亞城日記》書影。圖／呂自揚提供

本文根據明代陳第〈東番記〉，和荷蘭《熱蘭遮城日誌》、《巴達維亞城日記》、甘為霖《荷蘭統治下的福爾摩沙》的〈尤紐斯報告書〉等龐雜、零散的第一手史料，依年代詳細條列，明確論證高雄平原，自古一直有許多原住民村（番）社居住，不是無村社居住，也不是只有一社，是1635年12月被荷蘭攻擊，才遷徙至屏東平原，破解仍有人在各說各話的歷史謎題。

甲、明代、荷蘭文獻和考古遺址，對福爾摩沙全島和高雄平原，皆有原住民村社分布居住的記載

一、1603年陳第來東番著〈東番記〉說：「東番夷人…起魍港、加老灣，歷大員、堯港、打狗嶼、小淡水，…皆其居也。斷續凡千餘里。種類甚蕃，別為社，社或千人，或五、六百。」大員、堯港、打狗、小淡水皆海港，各海港附近平埔皆住有東番夷人，即原住民大小社。

二、荷蘭《巴達維亞城日記》記載：

1624年8月底，荷蘭撤離澎湖，來福爾摩沙（東番）大員港外沙洲建商館（後來叫熱蘭遮城）。1625年1月15日以15匹布，向新港社購買港岸赤崁土地建市鎮。大員附近有新港、麻豆、蕭壠、目加溜灣四社原住民。

1635年12月25日進攻南方的搭加里揚，居民皆逃亡，是附近各村最大村社。

三、《熱蘭遮城日誌》記載：

（一）、1633年1月1日記載：1632年6月17日，荷蘭船員7人在打狗灣停泊，被當地居民殺死。

（二）、1634年4月23-25日記載：新港社鄰近有小村社。

（三）、1634年4月20日記載，劉香海盜團在打狗上岸取水，約有二、三十人被打狗野人殺死。

（四）、1634年8月28日記載，荷蘭士兵在堯港附近遇見約兩百個野人，要跟荷蘭士兵對抗。

（五）、1634年10月記載：新港及蕭壠社與南方搭加里揚社決鬥失敗。

1634年11月3-6日記載，荷蘭70士兵與新港社人從堯港登陸，在大崗山附近與搭加里揚人交鋒，射死5人。

（六）、1636年2月4日搭加里揚與大木連、麻里麻崙、搭樓，一同到熱蘭遮城認錯，與荷蘭簽約受統治。

（七）、1636年4月3日記載：蕭壠附近有大目降社。

（八）、1636年4月11日記載，已遷到由放索登陸的屏東平原的搭加里揚社南方，有放索社（今林邊）和Dolatoek五社（今東港附近）。

（九）、1636年記載，瑯嶠有18社。

（十）、1650年10月記載，福爾摩沙全島共有315個村社，受荷蘭統治。



《巴達維亞城日記》第一冊原文，記載大員附近有麻豆、蕭壠、目加溜灣、新港四社。圖／呂自揚提供

四、甘為霖《荷蘭統治下的福爾摩沙》（Formosa under the Dutch）的〈尤紐斯報告書〉記載：

1635年12月25日，荷蘭新港聯軍進攻南方搭加里揚社。搭加里揚逃亡，把房屋全燒毀。

1636年2月10日，搭加里揚人南方，有放索7個村社。

五、劉益昌著《高雄縣史前歷史與遺址》記載：

高雄平原有10多處2000〜400年前的考古遺址，年代與荷蘭時期相合。

乙、荷蘭時期高雄平原，確有原住民村社居住，而且不是只有一社

一、荷蘭時期，福爾摩沙全島，包括平埔山區，平均約10至20公里就有一村社。

根據上列第一手詳細史料，荷蘭時期大員港附近，至少就居住有新港、麻豆等7或8社；小淡水附近，至少有放索7社。屏東南方的瑯嶠就有18社。

1650年福爾摩沙全島，包括山區和花東，歸順荷蘭的就有315社（未歸順不算）。荷蘭時期高雄平原有考古遺址就有十多個。

這些荷蘭第一手史料的記載，與1603年陳第〈東番記〉大員、堯港、打狗、小淡水各海港附近，皆有社或上千或五、六百人的記載，正相符合。1603年至1624年才相差20幾年而已。

由此可證，荷蘭時期的福爾摩沙台灣全島，扣除海拔二、三千公尺的高山區，包括南北各地平埔和偏遠山區，皆有許多原住民大小村社分佈居住。依大員、小淡水附近各有7村社計算，全島平均約10公里至20公里，就都有一個或大或小的村社，各自獨立如同大小國。



今高雄興達港（古堯港），遠看東方的大崗山。圖／呂自揚攝影

二、荷蘭時期原住民村社分佈的歷史情勢，高雄平原不會無村社或只有一社

從歷史長河和人文地理常識看，高雄平原北從二層行溪，南至下淡水溪，南北長約七、八十公里，海岸至淺山區的東西寬，平均超過10公里，這片廣大土地，歷史上並無特殊不可人類居住的地理因素。

按荷蘭時期，台灣全島平均約10至20公里，就有一社分散居住的歷史情勢，高雄平原如此廣大，比照大員、小淡水附近皆至少有七社，1633、1634、1635年的荷蘭第一手史料，皆明確顯示堯港與打狗附近，皆有人口眾多村社之原住民居住和活動。

可證堯港和打狗兩港附近，最少最少也應當各有一社或二社以上。若附近無村社，在那蠻荒年代的堯港打狗，怎會成為知名海港？

而且，高雄平原廣大面積，既不可能全無村社居住，也不可能只有一個村社居住，這是很明確的史實，是1635年12月25日發生搭加里揚之戰的歷史大遷徙，高雄平原才從此無村社居住。

至於高雄平原原來居住有幾社，搭加里揚社址在何處，將另篇討論。



《熱蘭遮城日誌》1650年記載荷蘭統治福爾摩沙原住民共315社原文。圖／呂自揚提供

丙、歷史須不斷討論修正，皆以可信的第一手史料為史實

杜正勝院士在〈台灣歷史圖像的表層和內裏：特就「流求」論〉一文中說：「歷史研究方法以甄別史料為基石，甄別原則又以直接史料的可信度高於間接史料。親履其地，親睹其事，親聞其言者的紀錄都屬於直接史料」。直接史料即第一手史料，本文所列荷蘭文獻，都是直接史料、第一手史料。

台灣的歷史有太多訛傳，一直在討論修正中，呂著推翻三百年歷史書的許多訛傳。本文論述，荷蘭時期高雄平原居住有多社原住民，是1635年12月25日搭加里揚之戰後逃遷，才無村社居住。

除非另有荷蘭時期之不同記載的第一手料，可推翻本文詳列的證據，否則，抱持想像和舊史料，主張荷蘭入佔福爾摩沙時，高雄平原就已無原住民村社居住，或只有一個村社的空言，都是無意義的。

韓愈詩說：「李杜文章在，光焰萬丈長；蚍蜉撼大樹，可笑不自量。」歷史的考辨，可信的第一手史料證據，就是韓愈詩所說的「大樹」。



杜正勝院士在《台灣風物》第63卷第3期，論直接史料原文。圖／呂自揚提供