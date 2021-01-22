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每日國際焦點

拜登政府發言人抨擊中國制裁川普政府官員「無幫助又小器」。

中國爆發新一波非洲豬瘟，可能來自非法疫苗。

Twitter因新疆問題封鎖中國駐美大使帳號。

伊拉克首都巴格達發生3年來首度自殺炸彈攻擊32死。伊斯蘭國承認犯案。

中國

爆發新一波非洲豬瘟，可能來自非法疫苗。

拜登政府發言人抨擊中國制裁川普官員「無幫助又小器」。

日本

首相表示堅決續辦奧運。

前法務大臣河井克行妻子，參議員河井案里，涉嫌在2019年參議員選舉買票，東京地法院今天一審宣判有罪。

印度

疫苗製造大廠印度血清研究所發生大火5死，但稱不影響阿斯特捷利康疫苗產能。印度血清研究所為阿斯特捷利康疫苗代工廠。

蒙古

總理因疫情抗爭而辭職。

菲律賓

外海發生規模7.0地震但無海嘯風險。

歐盟

議會在俄國逮捕反對人士納瓦利內之後，決議停止北溪二號天然氣管線興建。

法國

與英國準備共同支持受到疫情嚴重打擊營運的歐洲之星高速鐵路服務。

英國

倫敦金融區因疫情空蕩蕩，大樓遭利用來種植大麻，警方於英格蘭銀行附近大樓破獲大麻農場。

義大利

掃蕩黑幫逮捕50人，包括中間派政客UDC黨魁Lorenzo Cesa。

西班牙

衛生部長因疫情嚴重辭職。

摩多瓦

推翻俄語的特殊法定地位。

烏克蘭

長照中心大火15死11傷。

塞浦路斯

發生規模5.3地震。

加拿大

總督朱莉．帕耶特深陷醜聞遭調查，因而辭職。2017年時朱莉．帕耶特因女性太空人的身分符合左派價值象徵，獲左派總理杜魯道提名由英女王任命成為加拿大總督，但完全不適任，負面消息不斷，總督府並發生嚴重職場騷擾。

美國

總統拜登尋求與俄羅斯簽訂5年延長「削減戰略武器條約」。

Twitter因新疆問題封鎖中國駐美大使帳號。

宏都拉斯

非法移民遭阻擋後，怒氣轉向本國總統。

阿根廷

德航向阿根廷請求允許通過福克蘭群島上空，阿根廷大樂，認為德航承認阿根廷對福克蘭群島擁有主權。

墨西哥

攔截人蛇集團卡車，128名非法移民在內呼救。

巴西

里約熱內盧市長表示因疫情不可能在7月舉辦嘉年華。

伊拉克

首都巴格達發生3年來首度自殺炸彈攻擊32死。伊斯蘭國承認犯案。

中非共和國

宣布緊急狀態以對抗反抗軍。

卡達

遭巴林批評並未採取和解措施。

沙烏地阿拉伯將重啟杜哈大使館。

埃及與卡達同意恢復關係。

福和會官方網頁：www.fratwn.org