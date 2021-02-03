台灣最大條新聞是，趙少康要選國民黨黨主席，後面的推手竟然是韓國瑜，這件事有趣了。

韓趙聯手實力可期

中國歷史上，戰國時代的韓趙兩國聯手，圍堵大秦國吞六國，如同現在的國民黨要圍堵民進黨邁向新國家，這下精彩了，老韓選擇現在出手，因為藍營精心策畫的萊豬風暴，方興未夷，韓粉團體搞天下罷免，發洩恨意，民心正好可用，國民黨雖然占了上風，黨內卻缺乏戰將等級政客，老韓一出手，就是收割戰果，所以，說服老趙跟進，重點布局還是搶下發言權，老趙有電視和廣播配合，實力不輸已經被迫搬家的造神電視台，鼓吹老趙先搶下黨主席，未來，老韓想去哪裡選，就可以去哪裡選，此計畫若成功，那就是完美組合。

有人懷疑，「廉伯老了，尚能飯否」，其實，金童雖老，老而不死，每天在電視上砍大山，說三道四，迷惑粉絲，政治實力還是有的，試一試就知道了，這下子，江啟臣、朱立倫，以及民眾黨都涼了，所以，藍色立委林為洲第一個發難，認為老趙選黨主席不妥，這一波黨內茶壺風暴，要如何收尾，也要等著看。

老韓這一招，比老韓自己當主席高明很多，因為當主席如同連勝文所說，就是做丐幫幫主，要募款才能生活，老韓肯定不想當伸手幫主，所以，由電視或電台出面組織粉絲團，向藍色傻瓜割韭菜，這是最好的方法，說不定還可以割到台商的血，別說幾千萬，割幾億也有可能，況且老趙資金實力絕對不弱。

媒體平時割韭菜，選舉時就變成戰狼傳聲筒，韓趙互蒙利益，這是老韓聰明，並非少康聰明，聽說，老韓說動老趙的一句話是，「若君不出，台灣危矣」，問題是這兩位老兄從政，就可以救台灣嗎？大家等著看吧。

老韓在2018年地方選舉，靠著「造神電視台」賣力拉抬聲勢，居然可以從庶民變成戰神，老韓終於明白，不是政客厲害，而是電視台的「說書人」厲害，說著說著，洗著洗著，終於洗出一整團隊的死忠韓粉絲。2018年的選舉，是老韓生命中最大的領悟，可惜，造神電視台弄出韓流，卻被搬家了，是否還保有過往的洗腦功夫，仍然存疑，所以，老韓一轉念，找到另一台老趙，加上中廣的廣播，雙面夾攻閱聽大眾，圈粉的效果，肯定不會輸給造神電視台。

老趙對政治並未死心，1988年，李登輝從蔣經國手上接替政權，歷經二月主流和非主流政爭，本土派的李登輝掌握國民黨主席大位，1989年，中國爆發六四民主運動，而國民黨黨內的外省菁英，不滿李登輝走向本土化，開始在國會組織K連線，當時的立委有趙少康，郁慕明、李勝峰、洪秀柱、陳癸淼等人。

K連線又被稱為新國民黨連線，擺明就是反對李登輝的國民黨，宗旨是反台獨，反黑金，K連線立委在1993年立委選舉無法被國民黨提名，決定集體離開國民黨，組織新黨，也就是目前的新國民黨，李勝峰、郁慕明、洪秀柱都是黨員。

趙少康1994年退出政壇

老趙加入新黨如明日之星，1994年和陳水扁競選台北市長，這場選戰是統獨雙方大戰，多數人認為統派會贏，因為當年北市還是藍大於綠，可惜國民黨也提名黃大洲，新黨提名趙少康，兩人互相瓜分藍營選票，下場是阿扁漁翁得利，那一年，蘇貞昌、尤清，兩人也是因為藍營分裂，才可以選上。

老趙失敗後就遠離政壇，先組織「飛碟電台」，賺了錢，後來靠著黨政軍退出媒體條例，在國民黨默許之下，買到中廣電台，儼然是媒體大亨，如今卻要棄媒體轉政治，第一關就是NCC，恐怕沒那麼容易好過，NCC已經揚言要罰兩百萬台幣。

台灣的政治80%依靠媒體網路打天下，中老人受媒體電視影響最大，40歲以下則是依賴網路收取訊息，因此搞定傳媒網路，政客就能更上一層樓，2018年，老韓已經親自證實媒體的力量，搞定媒體就可以在未來的世界插上一腳，所以，中共花大錢大外宣，迷惑全世界，把共產黨說成「救世主」，老韓催促老趙下海搞政治，道理是一樣的。



作者指出，近日台灣最大條新聞是，趙少康要選國民黨黨主席，後面的推手竟然是韓國瑜。左起：江啟臣、趙少康、韓國瑜。圖／擷自KMT臉書、公視新聞、韓國瑜臉書。民報合成