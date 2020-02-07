《紐約時報》分析，川普此時提出中東和平計畫，絕大理由是為選舉考量。川普需要美國猶太社團的支持，尤其是右派猶太復國主義者這項計畫既可以為自己選舉連任鋪路，還可以解救陷入貪腐案件的納坦雅胡。圖／擷自白宮flickr（資料照），納坦雅胡（右）取自維基共享資源，民報合成

1月31日，川普拋出了所謂中東和平計畫，企圖以美金500億帶來以巴兩國的真正和平，沒想到計畫一拋出，就遭到巴勒斯坦否決，連阿拉伯聯盟也把這項計畫稱為，「 視巴勒斯坦為次等公民的種族歧視」，兩天後，巴勒斯坦宣布，對以美兩國關閉所有協商窗口，美國想在中東充當和事佬，卻被認為失去中立，完全偏袒以色列。

其實，這項計畫早在去年六月的「巴林會議」中已經提出，基本上方針內容，並沒有很大修改，「巴林計畫」已經被打槍，這一次老案重提，下場當然一樣。

美國的《紐約時報》分析，川普在這個時候提出中東和平計畫，絕大理由是為了選舉考量，簡單說，川普需要美國猶太社團的支持，尤其是右派猶太復國主義者，這項計畫既可以為自己選舉連任鋪路，還可以解救陷入貪腐案件的納坦雅胡，納坦已經連任五屆，卻因為捲入收賄，以及收買媒體的貪腐案件，被除去內閣部長職務，僅僅保留總理頭銜，川普和親美派的納坦合作，如果能夠用金錢促成以巴和解，必然是一大政治成就，所以500億也就捨得付出。

根據這項計畫內容，500億美金投資巴勒斯坦，除了振興經濟之外，重要建設包含建構一個海底隧道，連接被紅海分割的加薩走廊土地和約旦河以西的巴勒斯坦土地，使國家可以更完整，但是，巴勒斯坦必須同意解除哈瑪斯和伊斯蘭聖戰武裝，作為先決條件，但是，長期爭執的戈蘭高地，以及猶太人在巴勒斯坦土地上屯墾區，仍然歸屬猶太人，這一點也讓巴勒斯坦人無法接受。

土地是以巴衝突的最早根源，卻也是無法解決的課題，從1947年，聯合國准許以巴兩國，在約旦河以西「英國託管地」建國以來，不公平的領土分配，就已經埋下禍跟，從歷史來看，歐陸歷經一次世界大戰，猶太人在歐洲受到排擠日愈嚴重，因此也促成「猶太復國主義」的興起，這些猶太人在英國同意下，開始移民到約旦河以西的巴勒斯坦土地上，這塊土地上，本來就有巴勒斯坦人和廣義阿拉伯人居住，種族之間的緊張衝突，也因為移民屯墾者日漸增加，加大雙方的緊張。（詳見，亞瑞沙維特所寫《我的應許地》）。

亞瑞沙維特屬於中間左派，思想偏向於同情受到壓迫巴勒斯坦人，目前，以色列有不少年輕知識份子，屬於這個團體，沙維特的先祖在一次世界大戰之後，也跟隨「錫安主義者」移民到約旦河以西屯墾區。

歐陸猶太人移民到巴勒斯坦，到了第二次世界大戰之後，來到高峰，根據統計，1947年聯合國通過的「分土建國提案」時，巴勒斯坦土地上已經有60萬猶太人，但是，阿拉伯人有120萬，照理說，猶太人依照人口比例，可以分到3分之1土地，但是，最後聯合國卻分給猶太人55%土地，人口較多的阿拉伯人只拿45%土地，這項分土建國政策，埋下日後衝突導火線。

沒有更多寬容 以巴難以和解

理解以巴衝突現況，《我的應許地》是一本最好的導讀書，亞瑞沙維特以自我救贖和自我反省的語氣，寫下這本第一手報導，如同他在書上的序言，「自我有記憶以來，對以色列民族滅絕的恐懼，以及對巴勒斯坦軍事占領，始終徘徊不去」。

目前，以色列政權被右派把持，而亞瑞算是比較謙卑的自省者，他說，「猶太人曾經是世界上最悲慘的民族，現在卻生活在最險惡的地方」，以巴和解是唯一的道路，問題在於沒有更多寬容，和解恐怕不容易，用金錢解決問題，更是下下策。

亞瑞所代表的，就是新猶太復國主義的和平運動，這項運動在六日戰爭和贖罪日戰爭之後，於60年代晚期，在耶路薩冷快速興起，分成新左派和新右派，對抗傳統的工黨。

新左派的以色列知識份子認為，「真的追求和平條件，以色列必須撤回在1967年以前的國界，退出屯墾區和軍事占領動作，並且和巴勒斯坦坐下來協商」，而這項主張，也正好是巴勒斯坦所希望的，問題在於新左派的政治勢力，至今仍然無法撼動以色列的政壇，和平運動只限於少數的媒體，以及公共知識份子意見而已。

雖然說，沒有人不需要和平，但是，亞瑞認為，以色列在加薩走廊，在約旦河西岸的軍事佔領，使以色列變成邪惡殘暴的國家，在國際間留下很壞的印象，亞瑞在最後的結論如此描述，「當我穿著軍服，從沙漠的前線歸來，路邊一位巴勒斯坦擦鞋兒童，眼睛看著我，投過來的卻是恐懼的眼神」，這一幕讓亞瑞永遠難忘。

以巴和平還要走多遠，才能到達目的地？答案恐怕不在川普的口袋中吧。