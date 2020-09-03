美國國務卿蓬佩奧9月2日宣布，華盛頓將對中華人民共和國駐美外交官的活動實施新的限制，以推動美中外交關係的對等。這是川普政府最近對北京採取一系列行動的最新一個。蓬佩奧還在當天的新聞發布會上譴責中國霸凌近鄰並明目張膽的違反《國際海洋法公約》。

蓬佩奧在國務院舉行的新聞發布會上表示，川普政府正在採取必要的行動，恢復美中關係的對等性。他宣布，美國將對中華人民共和國（PRC）駐美外交官的活動施加新的限制。

蓬佩奧說：「今天，我宣布國務院制定了一種機制，要求在美國的中國高級外交官在訪問大學校園或與地方政府官員見面前必須獲得許可。由中國使領館在我們規定的使團地界之外主辦的、超過50人參加的文化活動也要得到我們的批准。此外，我們還要採取進一步措施，確保所有PRC使領館的社交媒體賬戶號被恰當地標註為政府賬號、中國政府賬號。」

為了應對北京在一系列領域對美國構成的威脅和調整，華盛頓正在展開「全政府」方式，在多項領域展開行動。

蓬佩奧還提到，副國務卿克拉奇最近向美國大學的董事會發出一封信函，提醒他們注意中國共產黨對學術自由、人權和大學捐款的威脅。

他說：「這些威脅可能以非法資助研究、竊取知識產權、恐嚇外國學生以及不透明的人才招聘等形式出現。」

美國司法機構最近起訴並逮捕了一些與中國政府有關的在美國大學和研究機構任職的人，其中包括一名為中國軍方工作、在維吉尼亞大學（UVA）做研究的中國研究人員以及一名中國籍加州大學洛杉磯分校的研究員。

蓬佩奧說，美國希望中印邊境局勢得到和平解決，但他指責北京霸凌近鄰。

他說：「從台灣海峽到喜馬拉雅山，再到更遠的地方，中國共產黨正以一種明顯和加劇的方式霸凌它的近鄰。」

他說，中國的霸凌行為在南中國海也非常明顯。他提到川普政府為此而採取的措施，包括在上個星期對協助中國軍方在南中國海興建人造島礁及軍事化活動的中國公司與個人進行制裁和簽證限制。

蓬佩奧說，美國對300多艘掛有中國旗的船隻在加拉帕戈斯群島附近的活動表示關注。他說，這些船隻在進行非法捕魚。他說，鑑於這種海上不法行為，在上週舉行的國際海洋法法庭選舉中，北京的候選人獲得的棄權票比其他任何候選人都多也就不足為奇了。

他說：「中國是最明目張膽違反《海洋法公約》的國家，世界各地的國家都在表達他們的不滿。」

他說：「我們也對中方在西藏的行動表示關切，考慮到總書記最近呼籲將藏傳佛教『中國化』，並打擊那裡的『分裂主義』。我們繼續呼籲北京無條件地與達賴喇嘛或他的代表進行對話，達成化解他們分歧的解決方案。」

蓬佩奧以習近平在中國共產黨黨內的職務「總書記」來稱呼他，而不是President（總統/國家主席）。這位美國首席外交官在說到北京時，經常直稱「中國共產黨」或者「PRC」（中華人民共和國）。

蓬佩奧還說，下星期，他將與東盟以及印太國家的外長舉行一系列網上會議，就範圍廣泛的問題進行討論，包括新冠疫情、朝鮮問題、南中國海和香港問題等。