對一般民眾而言，感冒需不需要看醫生？作者指出，在日常生活可以維持，食衣住行不受影響的前提下，感冒症狀可以自行決定是否就醫，不需立刻到急診室。反之，如果吃不下飯、下不了床、沒力氣上廁所，代表疾病已達一定的嚴重程度，就算是小感冒也可能產生大問題，還是需要到醫療院所就診評估才行。示意圖／Pixabay

「醫生，我發燒合併全身痠痛…… 」 「我覺得頭重腳輕，全身沒有力氣。」 「我喉嚨痛，鼻塞流鼻水……很不舒服。」這些症狀主訴，是一般診所或急診室常見的情景之一，在醫生診視過後，通常會診斷為感冒、流感、若是合併腸胃道症狀，如輕微腹瀉，腸胃型感冒也是常用的俗稱之一。

要知道，傷風感冒其實是各種病毒所導致的症狀組合之一，而不同種類的病毒會導致不同的症狀組合。舉例來說，感冒最常見的鼻病毒，會導致喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水等，而每年均有疫苗的流感病毒，則是以高燒，乾咳及全身肌肉痠痛為表現。除此之外，上吐下瀉、合併輕微發燒可能是諾羅病毒或輪狀病毒導致的病毒性腸胃炎，若是就診時只有發燒，沒有任何附屬症狀，即便在詳細的診治之下，也很難斷定造成發燒的病毒是哪一隻。

不過，這些常見的病毒感染所導致的病症，在醫學上多屬於自癒性，也就是隨著自然病程發展，大多數人都能順利痊癒。因此常常會有民眾感冒發燒換了三四家診所，最後到大醫院的急診室掛號才痊癒，其實，並不是因為大醫院的醫術比較高明，而是因為在往返奔波的期間，感冒病毒已經走完自然的病程，正好在第五天的時候痊癒。換句話說，對抗病毒真正的武器，是靠前端的預防，以及自身的免疫力。若不幸中標，醫療上的藥物多是以症狀控制，減少不適感為主。

當然，有通則就會有例外，病毒感染也有較嚴重的時候，例如不幸感染新冠肺炎，在初期的發燒症狀以後，可能會進入肺部廣泛發炎及呼吸衰竭，而即便是流感病毒，少數的病人也會合併重症，產生心肌炎或肺炎，甚至有插管入住加護病房的需要。除此之外，病毒感染後也有一定的機會導致續發性的細菌感染，因此症狀持續加重時，還是需要特別留意並主動就醫。

那究竟對一般民眾而言，感冒需不需要看醫生？在日常生活可以維持，食衣住行不受影響的前提下，感冒症狀可以自行決定是否就醫，不需立刻到急診室。反之，如果吃不下飯、下不了床、沒力氣上廁所，代表疾病已達一定的嚴重程度，就算是小感冒也可能產生大問題，還是需要到醫療院所就診評估才行。

總而言之，傷風感冒泛稱各種病毒造成的發燒及上呼吸道症狀，最好的對策是透過戴口罩勤洗手來預防。行有餘力之餘，則可以閱讀各種保健知識及常見疾病的衛教須知，妥善做好健康管理及自我保養，也能有效地減少罹患感冒或輕症感染的機會。而若不幸染病，也記得要做好個人衛生，避免散播病毒，並且依自身症狀決定是否在家觀察或及早就醫，以保健康平安。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台