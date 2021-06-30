什麽是「撿漏」？古董行話，用很便宜的價錢買到很值錢的古玩，而且賣家往往是不知情的。今年是中國共產黨百年大慶，還是老套路的舉國慶典活動，評獎、授勳、講史、展覽、演出和座談會等，半個世紀千篇一律，只是變換些名詞說法而已。中共的統治模式，決不會讓全民皆大歡喜、安居樂業的。

有歡喜，必有遭殃；有表彰，必有恐嚇；有授獎，必有懲處，這也是中共建政以來的老套路了。果不其然，6月19日，中紀委網站刊出一篇題為〈重溫經典，砥礪前行，永不叛黨不僅僅是一句誓言〉的文章，描述的是1931年中共高層顧順章「叛黨」的故事，接著周恩來發出「絕殺令」，暗殺了他一家老小的血腥故事。社會上反響強烈，連連揣測與推斷，每次急風暴雨運動來臨前，中共高層總有這樣的「打招呼」，或者是拋磚引玉，是否中共高層借屍還魂，以顧案要挾黨員幹部，警示「永不叛黨」，否則又將開啟「鋤奸」運動？

如此說來，何「漏」可撿呢？

一、鮑彤出題了……

鮑彤也是中共故人，曾任中央委員、任前中共總書記趙紫陽的政治秘書，他說：中共本質就是「鬬」，毛澤東把張國燾、王明、彭德懷、劉少奇、林彪等「鬬」敗，鬬死了；鄧小平也把華國鋒、胡耀邦、趙紫陽等「鬬」敗，鬬死了；「鬬」就是中共代代相傳的傳家寶，是中國人代代遭殃沒有終結的悲哀和悲劇，怎麽辦？

鮑老前幾天又說：「我看建黨百年的第一件事，應該說向被中國共產黨殺死、餓死、鬥死、搞死的人表示歉意，這樣建黨百年就有紀念意義了。如果敲鑼打鼓，說我殺了多少人，取得了偉大勝利，那我想習仲勳同志大概是不會高興的，不會讚成的。」

這事誰來承擔？不要指望中共領導人會向人民致歉。民主國家領導人就有這樣的胸襟與大度，19日，德國總理梅克爾發表視頻講話，她表示：「德國將永遠牢記『二戰』的歷史，德國也將永遠為歷史上的過錯負責，每個德國人應當為入侵蘇聯而感到羞愧。」梅克爾就敢於站出來替希特勒背黑鍋，向俄羅斯人致歉，她還呼籲：德國與俄羅斯需要開啟對話。

二、自有擔當人……

站出接令牌的是兩位女將，同樣是中共黨員，還是中央黨校的教授蔡霞，同樣來自於中共體系的政治盟友——青海省的政協委員王瑞琴，敢於挺身而出籌辦全球連線「百年中國•中共百年」100小時研討會，從6月27日起至7月1日止，視頻聯網研討會連軸轉，接力講演100個小時，組織居住在世界各國的華僑華人學者政要等，揭露、申討、剖析、批判中共的累累罪孽與血債。

致世人的戰鬥檄文是（簡略）：中共自建立以來，戰爭屠戮、人禍不斷、生靈塗炭，一百年來，經歷了接連不斷的殘酷殺與鬬，造成數千萬國人非正常死亡、數億國民深受其害。中共挾一黨之私，綁架全民與國家，使全民陷入血淵骨嶽。習近平更是重披毛氏龍袍，橫征暴斂，恃財驕狂，對內大興文字獄、嚴控社會、民族宗教倍受壓迫；對外戰狼四嘯、失信於國，致使香港不復繁榮；更有甚者，隱匿武漢疫情，致使瘟疫肆虐全球，數百萬生命罹難。中共之無道，實非一國一族之事，乃全人類之大敵。

今，適逢中共百年之際，我們這代人當承擔起我們應盡之責：審視中華民族百年歷程，揭批中共百年積惡；探討全民祖國之未來——終結獨裁暴政，走向民主自由。最後，我們呼籲全球華人一起行動起來，努力實現民主自由之中國。

這氣勢、這陣仗，著實令人感佩與激昂……

王瑞琴信心十足，道出了「滅共是此生志向」豪言，落地有聲，激發了多少民主志士競折腰！



青海省的政協委員王瑞琴（左）與中央黨校的教授蔡霞（右）挺身而出籌辦全球連線「百年中國•中共百年」100小時研討會。圖／作者提供

三、八方響應與支持……

籌備之初，王瑞琴四處溝通、八方聯絡，與筆者談及這一項目，憑筆者經驗，一個字「難」，我們曾為這樣的大型項目，可說是一再碰壁，一再失敗，但海內外同仁志士依然是屢敗屢戰，照樣是笑傲江湖迎戰豺狼。今天有王政協、蔡教授引領衝殺在前，世界每一個角落幾乎都發出了響應吼聲，還是那句話：有志者事竟成！謝志偉大使有一句金句：只要不放棄，就贏一半了！

我聽到了朋友的肯定聲：

國際筆會和平委員會副主席廖天琪說：她們做了一件非常了不起的事，歷史會銘刻下這次了不起的大事件印記！

王瑞琴自責道：「開始出現點狀況……」

網絡會場無人責備，大家只想說：「《光傳媒》不必太在意了，與整個項目的影響力與重要性相比，那不能說是事，不要自責！繼續加油！」

內蒙古人民黨主席、南蒙古大呼拉爾（議會）主席、印太自由聯盟副會長席海明說：「衝著王政協、蔡教授這樣的幹勁，我一定會參加，鼎力支持與配合。」

台灣駐德國謝志偉大使給予了高度評價：「這的確是個歷史性的創舉和里程碑！很難得！真要感謝王安娜和蔡霞兩位勇敢的女性！小編們也值得鼓勵並謝謝！這種規模，需要經驗的累積，出點錯，誤點事，都是無傷大雅，在此以尼采名言『一次不算數的』（Einmal ist kein Mal)意義所在。所有的第一次，都是某種程度的彩排。開了例，就是建了功！」

他還表示：「團結力量大，分裂出空隙。見縫好插針，無猜難分化。」

我從身邊朋友處聽到的、看到的，比如：法國的著名漢學家瑪麗‐侯芷明教授（Marie Holzman）、水利專家王維絡、前藏人行政中央駐歐洲華人聯絡官洛桑尼瑪、時事評論作家、六四記憶‧人權博物館總策展人長平等，皆是給予肯定與表揚，支持與配合。

四、柏林中國使館前……

明天是7月1日，柏林的中國大使館前將聚集由香港人在德國協會、國際聲援西藏運動組織、國際受壓迫民族協會、世界維吾爾代表大會、西藏人權組織等十幾個團體發起的「中共建黨七一示威抗議活動」，這是國際動蕩趨勢所決定的，全球反抗中共專制獨裁政府，業已成為國際社會的潮流與方向。

哪裏有壓迫，哪裏就有反抗。中共鎮壓香港市民，武力威脅、政治打壓台灣的民主與主權，對維吾爾民族長期的人權迫害，中共政府的「戰狼」外交與世界民主文明對決，甚至展開了全方位的體制競爭等，「爭取自由，反抗壓迫」是文明世界的共同意志和心聲，促成了國際愛好自由民主人權的人民站到了一起，齊心協力反共反獨裁反專制！

五、為平頭百姓吶喊……

前獨立中文筆會副會長齊家貞道：「七一，我也有話說！」

她寫道：中共偉大不偉大？讓事實說話！共產黨100年壽辰這麼個宇宙級大日子，不寫幾個字「紀念紀念」，我於心不安，有負於它們「愛老百姓愛得臉色發青」的真情。我斷定，機不可失，時不再來，這篇文章，非寫不可的。

34年前，我到了澳大利亞，才發現，「哇，原來人是可以這樣生活的」，我這樣生活了，我走上了反共專制的不歸路。

百歲「紀念」的方式各有不同，種瓜的賣瓜，勞改的談監獄。

我用粗線條快速曬曬記憶庫裡的父親、自己、二弟和「反革命集團」成員，以及看守所、監獄裡同犯們的案情生活碎片等，讓世人見識見識中共「人民共和國」、「人民政府」、「人民解放軍」、「人民法院」、「人民代表大會」、「人民日報」、「人民醫院」等各級國家機構，無所不用其極地利用「人民牌」油彩把自己裝扮成「人民的大救星」、「為人民謀幸福」的絕版救世主；而事實是，它們口頭上把「人民」擡得有多高，高到九霄雲外；它們行動上就把「人民」踐踏得有多低，低至十八層地獄。捏在共產黨手裡的「人民」有兩種功能，外部世界，「人民」是討價還價威脅利誘的靠山籌碼資源人質；大陸內部，「人民」是它們一本萬利源源不斷自生自滅的勞動力，是被隨意踐踏血腥屠宰的牛馬豬狗畜生……

齊家貞筆下，都是中國社會的平頭百姓成為國家的敵人，動輒送入牢獄，甚至槍斃。她吶喊著：人們心裡充滿了黑暗，罪惡便從那裡滋生。所以，有罪的不是犯罪的人，而是制造黑暗的人、政府與制度。

希望詳細了解齊家貞的世界級「悲歌」，請進入歐洲之聲網站閱讀齊家貞的〈偉大不偉大，讓事實說話——「紀念」中共建黨100週年〉文章。



前獨立中文筆會副會長齊家貞。圖／齊家貞提供

六、老美的「養虎為患」……

《北京之春》主編陳維健，在他的〈中共暴政百年，美國推出決議結束中國共產黨〉一文中說道：

在中共暴政100周年之際，美國國會眾議院一組兩黨議員推出決議，譴責中共百年來不斷踐踏人權，並表示期盼中共不再存在的那一天。結束中共暴政，解體或者取締中國共產黨，讓中國成為一個沒有共產黨的民主新中國。這是美國對中國的全面性新立場，這個立場，自中共誕生之日至今沒有過，這樣的立場是首次，其意義之重大不言自明。美國終於看清中共本質，認識到對中共決策長期的錯誤，站到了正確的立場上。



《北京之春》主編陳維健。圖／作者提供

但陳維健對美國政府提出了尖銳的批評：美國在中共發展的歷史中有四大決策錯誤：第一決策錯誤是：半個多世紀以來，竟然幫助「中共建立了中華人民共和國與自由世界為敵」。第二決策錯誤是：為了與蘇聯冷戰需要，承認中華人民共和國政權，並將中華人民共和國帶進聯合國，為民主世界帶來了專制獨裁的敵人。第三決策錯誤是：「六四」天安門大屠殺後，當世界各國一致譴責中共的暴行，老布什總統派特使到中國與屠夫鄧小平會談，表示中美關係不會因此出現問題。豈不是為虎作倀？第四決策錯誤是：將中華人民共和國引入「世界貿易組織」。

他指出：專制獨裁中國與民主美國對決，將開啟本世紀最偉大的「戰爭」——消滅中國共產黨，讓中國成為一個沒有中共的民主新中國。

請進入歐洲之聲閱讀陳維健全文！

民間小調唱諾：大家來看，大家來瞧，大夥看戲真熱鬧……

今年的中共七一黨慶，世界各地都在粉墨登場，與中共政府唱著對台戲，筆者只是信手拈來這些「漏」。親愛朋友們，請勿忽略中共百年慶祝之際，全球人民數不完的表演絕世獨版大「漏」……



「百年中國•中共百年」網路會場部分語會者。圖／作者提供