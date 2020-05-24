賽巴斯提安哈夫納（Sebastian Haffner），被稱為德國的良知，20世紀的見證者，與他所著《破解希特勒》一書。圖／擷自維基百科，公有領域 ，民報合成

賽巴斯提安哈夫納（Sebastian Haffner），被稱為德國的良知，20世紀的見證者，1999年，哈夫納辭世，在此之前，他見證了威瑪時代的德國，以及德國統一後十年的社會光景，有一次，他訪問被統一的東德人，問他：「你覺得回歸西德民主社會，享受個人自由比較幸福，還是東德社會主義化的性福比較好？」這個東德人說：「我懷念從前」。

幸福的定義

同樣的，剛剛崩解的蘇聯，超過一半的俄羅斯人，懷念舊蘇聯，雖然生活貧窮，但是大家一樣窮——如果不把共產黨高幹以及黨官算進去的話。

理解德國的人，必須讀他的書，包括《破解希特勒》，《一個德國人的故事》，有人稱讚他書寫的好，他只是說：「還好，我活得過久，看得夠多。」歷史本來就是一種延續，活更久才知道結局，所以，短暫的生命無法看到歷史的全貌。

德國在戰後完成了希特路夢想：成為一個純淨的日耳曼民族，早期因各種理由移民在外，說德語的德國人，全部被驅離回到德國。但是，民族主義的風潮，已經演變成追求幸福的風潮，這也是資本主義和民主社會所標榜的價值。簡單說，沒有快樂自由，即便有飯可以吃飽，只要圍籬仍在，就算一堆同種族的牛生活一起，也不會快樂。東德在統一初期，當然懷念圍籬，不適應沒有圍籬的世界。現在，中國高喊民族大義要統一台灣，大家血濃於水，這些話對台灣一點吸引力也沒有，所以，中共不喊一家人了，改成「你如果不回來，我就用拳頭打你」，結果，美國《外交政策》兩位智庫研究員撰文說：「中共才是台灣獨立的堅定推動者」，記住這句話：「鞭子可以把豬牛羊趕進木柵圍籬，但是，豬牛羊還是會逃跑」，這不只是人性，也是動物性。

我不需要血濃於水

台灣要自由幸福生活，不是血濃於水的生活，全球化以來，異族婚姻到處都是，沒人在乎血濃於水，中台兩國人民所追求目標不同，當然，中共也知道，因此就創造出「一國兩制」，可惜，兩制在香港露了餡，用瓦斯毒氣壟罩城市的「一國兩制」楷模，要說服台灣，我看很困難。

德國戰後復元快速，但是轉型正義工程雖然努力超車，仍然被人民認為不足，德國最早的轉型正義動作，必需感謝哈夫納，哈夫納在《破解希特勒》一書中說：「德國的轉型正義必須從領土轉型開始」，二戰之前，德國領土不只包含波蘭，蘇德台地，甚至還遠到波海三小國，戰後這些領土全部被其他國家掌握，但是一直到兩德統一，這些已經不屬於德國土地，還是在德國地圖上被畫上虛線，虛線的意思就是不定，也意味著：有一天復興的德國人，還要把這些土地奪回來，所以哈夫納說：「請德國政府從地圖開始轉型正義，把這些虛線改成實線，昭告天下；德國目前實際領土，不會擴張改變」。

今天，「中共國」不但把非他管轄的台灣地圖，南海海域，不是謙卑畫出虛線，而是塗成紅色，自認自己擁有，宣布南海不准捕魚，還打手槍自淫，爽當阿Q。

520就職後，小英既然承諾這任期就是要修憲，那麼請從台灣的主權領土修起，劃掉中國大陸的虛線吧。

大領土不代表尊嚴

一個國家人民的尊嚴幸福，不在於領土有多大，而在於人民快樂嗎？你當然有當奴隸的快樂，以及活在圍牆內的自由，就像女版黃安，武漢瘟疫期間，冒生命危險飛往中國，把中國導演的潛規則惡性惡狀視為榮耀，這是她追求的中國幸福，可惜，跟隨者寥寥無幾，這才是她真正的悲哀。

一位中國網民比較理性，她問：「上海人平均收入都超過台灣了，為何台灣還不接受統一？」我這樣回答：「關在柵欄中的豬，每天吃最昂貴的漢堡，請問牠幸福嗎？」