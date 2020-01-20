美國國務卿龐培歐、日本外務大臣茂木敏充於第一時間恭賀蔡總統順利連任，英國外交大臣拉布在英國外交部官網上祝賀蔡總統連任。美日英3國外交機構的最高官員出面祝賀，這3國也會是將來台灣衝破中共外交封鎖的最有力的幫手。圖／取自蓬佩奧推特

2020總統大選蔡英文以817萬票比552萬票打敗韓國瑜，贏得連任。在立法委員的選舉，民進黨贏得61席，超過總席次的半數。這是很戲劇性的大勝利，從2016的總統立委的大勝利，經過前年九合一地方選舉的慘敗，到今年又是大勝，有如雲霄飛車般的大起大落。其中的勝與敗都有不同的因素，以下是本報的解讀與分析。

誤判形勢強推一國兩制 習近平踢到鐵板

前年台灣九合一選舉的結果，親中的國民黨大勝而抗中的民進黨慘敗，造成中共領導階層的誤判，認為台灣人民已經可以接受中共的招降。於是，習近平在2019年1月2日發表《告台灣同胞書》，重申「和平統一、一國兩制」等基本原則，並要求台灣人配合中共的策略。習的文告引起台灣人民群起激憤，也引來小英的反擊。

事實上，九合一的地方選舉過程中，議題大多是台灣的內政問題，小英在剛上任時，任用一些不接地氣的老藍男為內閣閣員（包括閣揆），實施一些不得人心，如一例一休政策，引起民怨。這是民進黨敗選的主因，中共網軍入侵擴大了勝敗的差距。但是，中共的頭頭們把九合一選舉結果解讀為中共的對台工作發揮作用，促使「親中勢力的勝利，抗中勢力的慘敗」，這是對台灣民情的誤判。這個誤判也成為2020台灣大選的勝敗關鍵。

在習近平發表《告台灣同胞書》後，小英捉住機會，立即拒絕習近平的一國兩制，贏得大多數台灣人民的支持，並獲得「辣台妹」的美名，這也是小英翻轉民調的開始。接著，香港爆發「反送中」運動，當香港人大規模出來抗爭，及香港警察暴力鎮壓的畫面出現在電視上，使台灣人民對中共政權更加恐懼與憤恨。自然而然，「親中VS抗中」成為2020年大選的主要議題。在88.7%的台灣人民反對「一國兩制」的大環境下，小英與民進黨的大勝利是必然的結果。

自貼親中標籤 國民黨走入衰亡

近2、3年來，國際局勢發生了巨大的變化，美中兩個強國從友好關係變成互相對抗，形成美中爭霸的局面。2020台灣大選也深受國際局勢的影響，形成「親美派」的民進黨對抗「親中派」的國民黨。

國民黨「親中」的標籤是自己貼上去的，每年舉辦「國共論壇」、領導階層競與習近平見面、主張台灣必須在美中兩國間保持中立等，都讓台灣人民看到國民黨「親中」的事實。在競選期間，韓國瑜拒絕AIT「訪問美國」的邀請、提名吳斯懷為不分區立委候選人等，更印證國民黨親中的事實。

再者，國民黨的主張台灣必須在中美兩強之間保持中立，保持等距離。看起來很有道理，但是中國是要併吞台灣的惡鄰居，而美國是保護台灣不被中國併吞盟友，要怎麼保持等距離？國民黨人說「美國只會維護美國的利益，假如有一天美國變心就會把你拋棄」。沒錯，美國只會維持美國的利益，但是美國的利益就是在「促進自由民主，維護世界和平」，目前美國的印太戰略就是在圍堵中國，不讓中國欺壓霸凌鄰近的小國。而台灣的國家利益就在「守護自由民主、抗拒中國併吞」，美國的利益不就是符合台灣的利益嗎？反過來看，中國的利益就是要「併吞台灣並消滅自由民主」，我們能不抗拒嗎？

國民黨由兩大陣營組成，北部的「深藍族群」與中南部的「地方派系」，深藍族群掌控了黨中央與意識形態，地方派系得到利益分享。大多數深藍族群是蔣介石帶來的遺民，他們自認是血統純正的中國人，誓言「反對台獨」，主張台灣必須處於國民黨控制之下，否則寧願與中共妥協尋求統一，並且可從中獲得龐大的利益。於是國民黨的頭頭競相向中共輸誠，以便建立關係，爭取當兩岸間的買辦。國民黨一面倒的親中政策就是這樣形成的。

國民黨必須撕掉「親中」的標籤，否則，一面倒的親中，會帶領國民黨走入衰亡。因為大多數的台灣人討厭共産黨，尤其是年輕的「天然獨」世代，更是絕大多數反對中共併吞台灣。天然獨世代正以每年約30萬人的速度增加中，而深藍族群正在凋零中。在支持者會日益減少下， 國民黨能不走向衰亡嗎？

國民黨能否撕掉親中的標籤？值得我們進一步的觀察。

天然獨世代快速成長

這一次的政黨票，民進黨與國民黨各得1/3的選票，另外1/3分散到各小黨，顯示第3黨有很大的發展空間。分散到各小黨的選票裡，應該有一大塊是天然獨世代的票。天然獨世代人數正在快速的增加，10年內他們將會超過總選舉人數的一半，將成為主導台灣政壇的力量。

台灣大選登上國際舞台

2020大選是台灣選舉史上最受國際影響與關注，也是外國勢力介入最深的一次選舉。在「美中爭霸戰」的大環境下，台灣身不由已的被捲入其中。近2、3年來，中共正在大擧滲透台灣，意圖幫助親中的國民黨贏得政權，進而國共可以簽訂「和平協議」，完成統一大業。然而美國一定會大力出手阻擋中共控制台灣，因為在川普的「印太大戰略」中，台灣正處於關鍵的地理位置，加上台灣擁有高端的科技產業，是美中兩方都要爭取的對象。美國在這次台灣的大選，無論是公開的或暗地裡都積極的幫助民進黨，其中以王立強案件最引人注目。

王立強自稱是中國的間諜，在數個月前向澳洲投誠，供出很多中國對台灣統戰的秘密，包括中國間諜頭子「向心夫婦」。事情曝露時向心夫婦正好在台灣，當下就被禁止出境。整件事情有美國的情報機構，在背後統籌操控的痕跡。到了台灣大選投票的前一天，又傳出國民黨副秘書長蔡正元恐嚇施壓王力強，要王翻供並且「反咬民進黨，謊稱是遭到民進黨收買」。這是國民黨精心設計的大陰謀，計劃在選前之夜宣布，作為最後翻轉選情的絕招。沒有想到在投票前一天，整個國民黨的陰謀被澳洲媒體暴露，被完全破梗。推測整件事情都在美國情報機構監控下，才能夠這麼精準地在關鍵時刻暴露而破梗。

不久前香港「反送中」運動震撼全世界，引起這次台灣選舉受到國際密切的關注，在台灣採訪的外國記者超過200位，有60個國家及國際組織政要 祝賀蔡總統當選連任，其中美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）、日本外務大臣茂木敏充均於第一時間恭賀蔡總統順利連任，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）在英國外交部官網上公開祝賀蔡總統連任。美日英3國是外交機構的最高官員出面祝賀，這3國也會是將來台灣衝破中共外交封鎖的最有力的幫手。

台灣人民用選票向國際表達「反共拒統」的意志，國際社會也表達對台灣人民的鼓勵與支持，使台灣進一步融入國際社會，尤其是目前美國所領導的「反中抗共聯盟」已經逐漸成形，台灣不再是孤獨的對抗中國，而是聯盟中的一環，使台灣的處境更加安全。

蔡政府第二任執政能否順利？

2020年大選的結果是蔡英文赢了，也是台灣人的大勝利，但這不能斷言台灣以後就是一帆風順，最大的問題在，「蔡政府第二任執政能否順利」，在下一篇繼續檢討。