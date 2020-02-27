行政院院會今天通會600億元防疫特別預算，其中防疫隔離補償金初估每人每日800-1000元，約有10-13萬人可申請，預計3/10前會定案。圖/擷取自行政院官網

行政院會今(27)天拍板「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，其中「防疫隔離假」補償預算寬列18.2億元。衛福部次長何啟功表示，單日補償金額將參考SARS期間的500元，再考量相關費用及基本工資，初估每人每日約新台幣800到1000元，實際金額可望於3月10日前定案。

行政院會今天通過因應武漢肺炎的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，共編列新台幣600億元。特別預算來源分為300億預算編列，另外則是舉債支出，有關社會救助與醫療保健的「防治」經費為196億，農業與經濟服務支出的「紓困及振興」經費則為404億，共11個部會編列，前五大分別為經濟204.9億元、衛生福利部169.9億元、交通部167.7億元、農委會35.6億元、文化部8億元、教育部5.8億元。

其中「防疫隔離假」補償預算寬列18.2億元。主計總處主計長朱澤民解釋，目前居家檢疫跟隔離者約1萬人，解除追蹤跟隔離者約2萬人，目前合計約3萬人，依此預估未來檢疫與隔離人次，原則上從寬估列防疫補償18.2億元。未來有多或少都可以移用其他預算，如果受隔離防疫者隔離期間有領取薪資，則不能重複領取。

隔離補償金發放細節部分，衛福部次長何啟功說，勞動部建議以不低於基本工資計算，每人每日發給800元；SARS（嚴重急性呼吸道症候群）時期規定補償金是每人每日500元起跳，實際上平均約每人每日領取750元，再考量相關費用及基本工資，初估每人每日約新台幣800到1000元，可申請防疫補償金的人數為10-13萬人之間。

何啟功表示，實際補償金額將待相關部會討論後決定，目前行政院長蘇貞昌已經要求立院特別條例通過兩週內要訂出子法，最遲3月10日前會定案。