台北市政府昨天公布一名應居家檢疫失聯者「陳冊」，所留手機是空號，地址也不是他的居所，經2次以上聯繫及透過警政系統都找不到人，呼籲全民協尋，警方昨晚已在中正區一家網咖尋獲；台北市副市長黃珊珊今（25）日表示，陳冊這幾天都沒回到居所，都待在網咖，將依法開罰100萬元，是北市第二起重罰百萬的案例。

黃珊珊今天受訪時表示，失聯的「陳冊」21日從北京入境到台北，22、23日民政系統依照陳冊所填寫的住址前往探訪，卻連續2天都找不到人，市府24日公布陳冊相關資料，昨天晚間在南陽街某家網咖找到人。

她說，警方給他做相關防護，原本是想送陳冊回家，但後來認為這樣不妥，料敵從寬，就直接將陳冊送往台北市立聯合醫院和平院區採檢，若採檢為陰性，會向中央申請安置到集中檢疫場所，若有相關症狀、確診，會在和平院區持續治療。

黃珊珊指出，陳冊這4天都沒有回居所，都待在網咖，去過的地方也都有掌握，陳冊已擅自離開住所超過中央規定的72小時，衛生局將依法開罰100萬元。

北市警察局也要求所屬各分局，針對轄內人潮眾多、易引起群聚感染、密閉的營業場所，實施擴大臨檢，由員警利用M-Police警用行動載具逐一清查消費者身分，呼籲居家隔離或居家檢疫的民眾確實遵守相關法令規定，切勿心存僥倖，北市警將運用科技持續針對各營業場所加強臨檢及重要路段路檢勤務，有效防堵居家檢疫（隔離）者違規外出，避免發生防疫破口。