武漢肺炎肆虐，全國三級警戒。但台北市私立奎山中學，5月29日上午卻不顧教育局的規勸，堅持舉行畢業典禮，還嗆聲「要罰就罰啊」。此舉不只犯眾怒，更引發廣大議論。台北市長柯文哲說先開罰30萬再處分及教育部長潘文忠都表示將處以最嚴厲處份，不排除減班或停招等處分。高度肯定相關單位在第一時間就表達了嚴格執法的態度，只是希望這不是雷聲大雨點小，否則人民只要敢「囂張」又有錢敢讓你罰，就可以公然踐踏公權力。這不就是「教育版」的「松山分局之亂」在台北市真實上演？

其實，奎山中學的創辦人就是蔣經國愛將王昇的妻子王熊慧英。據報導奎山中學與黨政軍關係匪淺，一直以來與政商界關係良好，因此常有「靠關係」就能擺平大小事的觀念，所以高調嗆聲如果不是過去國民黨黨國威權遺緒使然，就是吃定蔡政府的「謙卑、謙卑、再謙卑」的態度。事發當日，也有民眾檢舉該校群聚，警方抵達現場，校方仍我行我素不願意取消，甚至還說是被「仇富」。好似奎山中學強調的「人格」教育，到了畢業之際，就只剩下「錢」可以炫耀？

奎山沾染黨國威權習氣

簡而言之，奎山中學囂張的行徑，明擺著「有錢就是爺」，你又能奈我何。罰錢的上限反正也只是30萬，反正也是學校要付，就當成舉辦畢業典禮的場地費。如果30萬就可以買到全國中小學唯一有實體畢業典禮的頭銜的話，那30萬當然就更值得了。反正用錢砸出來的名聲、記憶、頭銜乃至教育，只要不順我爺意，當然就是「仇富」。言下之意，民主法治就是見不得富人好。這樣的教育與心態，難怪民主想進步也難？

如果「有錢就是爺」就可為所欲為，不只挑戰公權力，還踐踏了人民百姓的生命安全。不論中央或地方，都應守住民主法治的防線，嚴厲開罰，以收警戒之效。若法之不足，就修法強勢遏止，過去國民黨黨國威權遺緒作威作福已屬難容，現在豈可躲在教育之下為虎作倀？