人類有史以來最為嚴重、也可能是最棘手的「武漢肺炎」風暴，自前年底在中國出現禍源徵兆時，北京當局對此病例似不甚在意？官員可能認為會「來去一陣風」等閒視之；不料，當衛生部門被通報武漢市「華南海鮮市場」出現若干例不明肺炎症狀病患、且有擴散之趨勢時，卻仍執意掩飾真相，甚且對某些醫護人員如洩漏「病情真相」者還會被公安約談、訓誡！以致眼科醫師李文亮在目睹實情深感「大事不妙」後，只在微信貼文提醒要注意「非典SARS」極可能又反撲……結果被警告勿「散佈謠言」！時隔不到十天光景、亦即去年的元月5日，上海復旦大學的張永振團隊終於「驗出」並取得病毒樣本、還測出基因組合序列！證明確有「新型冠狀病毒肺炎⋯然而，率先舉發實情卻被封嘴的「吹哨者」李文亮醫師，不幸在2月7日藥石罔然、含恨辭世！連「世衛組織」WHO驚聞噩耗後也表達致敬，因其揭發確實貢獻至為卓越。

此期間，中共因「紙包不住火」而在去年元月13日，始由衛健委正式對外宣布病毒存在、並命名為「新型冠狀病毒肺炎」！藉此想讓國外傳媒莫再以「武漢肺炎」名之、或像美國總統川普就直以「中國病毒」的字眼來反諷北京一手遮天、死不認錯的表現！與此同時，「武漢肺炎」病毒已呈現全面失控狀態？導致十天後的元月23日拍板「武漢封城」、隨後在僅僅六天後的元月29日，又宣布疫情已經漫延到全國三十一省市！

「武漢封城」卻縱容人民出國

何以時至今日再「舊事重提」這段一年前的不堪回首歷程，因為……中共最讓外界所無法理解與原諒的是：怎會在去年「武漢封城」後的數日間，還門戶大開讓大批災區民眾搭機趕往全世界各國「旅遊」或避難所？此舉導致歐美亞非各洲因而大難臨頭，近一年來發現到的全球「確診」病例已八千六百餘萬、死於非命者已逾一百八十六萬餘人，堪稱「哀鴻遍野」！而中國境內在那段關鍵時間，正也是全民「春運返鄉潮」，多達數億的流動人口流竄大江南北！以致在農曆年期間，「災區」便迅速擴散至全國。

上述的中共「疫情歷程」，儼然毫不因先進國家如以色列者，已展開首批疫苗注射；麻煩的是「武漢肺炎」病毒卻再演化，造成英國、南非、中國東北最近都出現嶄新症候群！群醫束手無策，造成英格蘭的倫敦、與蘇格蘭、東京與首爾等地方都想封城！連在東北亞的兩韓與日本也將接踵封城！顯示東西半球或南北半球，整個「地球村」幾乎全都在劫難逃……每一國都被迫要有最壞的準備與打算？！

處此世界空前的大風暴中，台灣與「疫情發源地」的中共僅隔條海峽，卻躲過像英倫等遠在天邊的國度都已呈封城邊沿險境；台灣卻長期保持著亮麗的「防疫有方」成就！或許，這可能是拜十七年前的SARS風暴敎訓之賜？也可能是日、美兩國曾經來台殖民或「協防」各達半世紀之久……故造就了台灣公衛與防疫是世界的模範生！即使如此，在面對中共春運即將循例啟動時，朝野實應有三點共識：

（一）截至目前為止，中共民航機竟還自對岸四大都會直飛來台！若以台胞、台商滯留對岸總數已高達兩百萬人，他們若想入境回國過春節、抑或在台陸配、外傭、外勞等在台人數也已近百萬！故這三百餘萬人在台海兩岸的袖珍版「春運」時入出境，有關單位允宜快點拍板決定屆時是否應「斷航不再往返」，藉此以求自保？

（二）依台灣目前還僅死亡七人的「奇蹟」、以及「確診」只八百餘位，如此跡近匪夷所思的「防疫」該如何繼續保持？有關單位更允宜及早再頒佈類似「社交距離」的升級版！譬如：凡是出入公眾場所、或搭交通工具者一律要戴口罩；可是，進入了餐廳時，除口罩取下好用餐外，更該要求顧客用餐時別一直「餐敘」！趕緊「速戰速決」吃完飯回家，莫待在餐廳誤當「自家」暢所欲言，搞得其他客人避之唯恐不及？儼然是缺口。

（三）以美國在跨年後又再補發六百元美元補助費為例，台灣在「三倍劵」大功告成後，對消費者而言，由於疫情狀況提升還需「苦哈哈」度日如年外，鑒於農曆年春節長假即屆，政府不妨考慮發放「防疫壓歲錢」？此舉比「三倍劵」的效益會更顯著！因是過年總是要迎新送舊、分發紅包給長輩或小孩……就算是官方體恤老百姓「年關難過年年過」的雪中送炭。

上述三點，主要是考量到對岸「春運」即將造成的大衝擊、對國內民眾在前往餐廳用膳時要「保持肅靜」、快速用完以戴上口罩避免口沫橫飛、以及「苦民所苦」再發最新版「抗疫三倍劵」……藉此刺激景氣復甦、推動牛年能扭轉機運！讓台灣過個「國泰民安」春節假期，是所至禱。



作者建議，面對即將到來的春節，有關單位更允宜及早再頒佈類似「社交距離」的升級版！讓台灣過個「國泰民安」春節假期，示意圖／Pixabay，民報合成