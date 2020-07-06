中國從未認同一中各表，在馬英九參選總統的時期就公開表示，所謂九二共識就是一中原則，代表海峽兩岸沒有交集，所以九二共識並不存在，中國當時為了幫助馬英九參選總統，所以沒有戳破其謊言。圖／張家銘，民報資料照

2018年底的九合一選舉，民進黨呈現崩解，當時距2020年初的大選只有一年多的時間，一般人評估，民進黨下野是必然的，只是讓大家跌破眼鏡，民進黨不只沒有下野，蔡英文的得票屬空前。一般人認定，香港的反送中促使蔡英文撿到槍，也就是多數台灣人反中，因而教訓持一個中國政策的中國國民黨，讓該下野的民進黨繼續執政，中國國民黨內部因而出現改革的聲音，中央黨部當然不能不理會。

中國國民黨要面對的當然是在國家定位方面的政治訴求，只是兩岸新論述引發黨內不同調，出現統派反彈，以及改革委員會青年組成員槓上大老等爭議。馬英九出席中國國民黨革實院「青年登入．民主實踐營」結業式時，公開強調一中各表對兩岸的重要性。前總統馬英九也向中國喊話表示，完整的九二共識必須要有一中各表，「沒有各表就沒有一中，沒有一中各表就沒有九二共識」，九二共識、一中各表就是讓對岸「正視中華民國存在」最婉轉的方式。

馬英九到底是說謊成性或是智慧有問題？中國從未認同一中各表，在馬英九參選總統的時期就公開表示，所謂九二共識就是一中原則，代表海峽兩岸沒有交集，所以九二共識並不存在，中國當時為了幫助馬英九參選總統，所以沒有戳破其謊言。可是馬英九卸任後，中國就公開表示，所謂九二共識就是一國兩制，關心政情的台灣人都知道這信息，怎麼只有馬英九不知道？

事實上不必談口號，只看中國的表現，就很清楚沒有一中各表存在，對北京政權而言，消滅中華民國是既定政策，他們積極地讓中華民國在地球上消失，怎麼可能讓台灣表中華民國？統派人士存有殖民統治台灣的心態，認定台灣是中國的一部分，而以中華民國為遮羞布來欺騙台灣人的選票。只是台灣人已醒悟，要不要中華民國，台灣人不在乎，就是抗拒台灣是中國一部分的主張，該黨本土人士因而主張調整國家定位問題，認定台灣不是中國的一部分，只是馬英九等統派人士抗拒。

中國國民黨分成地方派系及統派，後者雖然相當團結，但人數太少，在選戰掀不起風浪，地方派系若沒有被國家定位問題拖垮，不必統派協助，其實力就足與民進黨一搏，而且勝算還相當大。但讓人感到驚訝的，實力龐大的地方派系竟然會跟著只佔少數人的統派走，不敢在國家定位方面走自己的路，與民進黨一決雌雄。

日治時代，由於是殖民統治，佔多數的台灣人一直跟著佔少數的日本人走，而且已變成很自然的習慣。終戰後中國國民黨政權也是殖民統治台灣，台灣人也依循以前的習性跟著中國人走。政治民主化之後，殖民統治也自然終結，可是中國國民黨內的台灣人，還是依循以前殖民統治年代的習性，跟著統治階層的中國人走，因國家定位的主張出問題，所以被民進黨打趴，日本殖民統治遺留下來的習性竟然影響到今日中國國民黨的地方派系。