楊思標，1920年6月4日出生於日治時代的台灣新竹，父親楊良是新竹的富商也擔任當時抗日的台灣文化協會理事，深受地方人士敬重。他就讀新竹公學校後進入新竹中學，1936年進入台北高等學校就讀，高校期間發現感染結核病，幸而病情不嚴重，住院休養後即回復健康，促成他想要學醫研究胸腔疾病的念頭。1939年他真的考入台北帝國大學醫學部，畢業後留在附設醫院跟隨日籍教授桂重鴻研究結核病，1945年擔任帝大內科助教，二次戰後改稱台大醫院，獲得當時台大傅斯年校長推薦，於1950年得到中華教育文化基金會的贊助，前往美國丹佛猶太醫院學習胸腔科，是台大醫院內科第一位出國深造的醫師，1953年他取得日本新潟大學醫學博士學位。在1951年他曾從一位因咳血而被當肺結核治療的病人的痰液中培養出肺吸蟲；1952年他又因基隆金瓜石的肺病病人，前往礦區調查，發現肺塵病，開啟台灣職業環境疾病的研究；1957年他又診斷出第一個台灣肺癌病例，這時他已是胸腔內科的名醫，也在同年升任台大醫學院教授，他最先成立台北市胸腔病聯合討論會，邀集各大醫院胸腔科醫師定期討論個案交換心得，當時他的X光判讀技術是年輕醫師最好的學習；他也爭取亞洲太平洋胸腔病會議來台灣舉辦。1969年他號召成立「國際胸腔病協會中華民國分會」，擔任第一任理事長，讓台灣的胸腔病防治和研究與國際接軌。

除了胸腔內科的教學和服務病人，楊思標也擔任中華民國防癆協會理事長和台北病理中心執行長，對台灣的結核病防治貢獻付出極大的心力，此外楊思標在台大曾擔任附設醫院的實驗診斷科主任，也擔任過台大醫學院醫技系主任， 1978年至1984年楊思標接任台大醫院院長，於1983年同時兼台大醫學院院長，任內從台大內科部首創了獨立的胸腔內科，也推動了醫師專勤制度，減少台大醫師在家開業或兼差，調整醫師的待遇並提供專任加給。1979年他更帶領台大醫院參與「中沙醫療團合作計畫」，親自擔任中沙醫療團團長前往沙烏地阿拉伯從事醫療援助，促進台灣的國際醫療外交。當時他也積極協助花蓮慈濟醫院的建立，奠定了台大與花蓮慈濟合作的基礎。1989年楊思標在台大服務任滿退休，他應證嚴法師邀請，出任剛成立的慈濟護專首任校長，協助該校的師資延攬工作，次年辭掉校長職務，但是仍然每週往返花蓮和台北，在花蓮慈濟醫院幫忙胸腔科的教學和看診，一直到2018年他已高齡98歲才停止對偏遠地區花蓮民眾的服務。

楊思標在2018年獲頒「醫療奉獻獎」，2021年5月26日過世，享年101歲，算是非常的長壽。他在台北市青田街的日式宿舍（和平基督長老教會旁）是日治時代和他一樣歷史久遠的建築物，曾於2007年被文化部列為歷史建築保存，為國家文化資產，就像他在台灣醫界存活101年的歷史紀錄，永遠會被保存在年輕學醫者的腦海中。

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集