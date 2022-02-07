值此疫情蔓延，共機瀕擾之際，國事如麻；極待內外共體時艱的執政黨，中央政府總預算終於在立法院臨時會最後一天（元月28日），歷經多次協商，最後，在總召柯建銘公開鞠躬道歉下，完成三讀。

回溯一下歷史，斑斑殷鑒：

西元1870年（清同治九年），在天津發生法國領事被毆斃及燒毁西方教堂的「天津教案」。奉旨查辦的直隸總督曾國藩在教案结束後，有段感慨的話：



「局外之議論不諒局中之困難，反得清議之名。」



「自古以來，局外之議論不諒局中之困難，一唱百和，亦足以熒聽（淆亂聽聞）而撓大計。卒之事勢決裂，國家受無窮之累，而局外不與其禍，反得清議之名。」



政黨協商首重團隊，或有成員個人之闚觀聳言，常會導致前商之否定。



黨團，就企業經營的角度來說，也就是「團隊精神」。



團隊英文稱team，沒有「I」字，提示著人們：在團隊中不可以凸顯「我」，太過自我……。



易經第53卦〈漸〉卦，以鴻雁飛行為取象；「群行以序，往來以時」。闡明集體行動，在有秩序的同時，更要拿捏時機的幻變。



鴻雁的群性甚高，凡事都一致行動，大群鴻雁在飛行中，集體拍動翅膀的共同節奏，會產生強大氣流，浮力比單飛高百分之三十，是以：「雁行團隊」常被用在現代管理理論中。



「大局•承擔」是建銘身為黨團總召的自我期許，黨團運作是否順暢？取決於他的拿捏。拿捏的準則，是元自於他對法案的嫻熟，及反對者「指桑駡槐」背後的人際周延……。



適值過年時段，政府部門或民間均對總預算視為年末結帳的當然，是否能通過？更是盼切殷殷……。



明朝萬曆年間，一代名相張居正曾言：

「謀在於眾，斷在於獨。」



建銘以總召的立場，在國會殿堂道歉，代表的是黨團面對國人的負責，他坦然自省、毫無怪責、更無怨尤。



散會後的建銘沒有雀躍，仍是一如往昔，淡定喃喃：

「古今多少事，盡付笑談中……。」



身為老友的我，想說的是：

「歷史，會記載這一刻！」