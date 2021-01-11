在古色古香的大花廳，體驗台灣早期歷史上最重要的文人吟詩說書活動，確實是如今忙碌的電腦網路世代難得一見的場景。圖／陳永興

2021年元月10日（周日）難得寒冬中出現溫暖的太陽，應杜聰明博士獎學金基金會董事長杜武青邀請，前往台中霧峰林家花園喝下午茶並享受《霧峰林家的詩人世界》吟唱，聽到林家三大詩人：林仲衡、林痴仙、林幼春的精采故事，又有林家後人及中部地區說書人及伴奏者精采演出，在古色古香的大花廳，體驗台灣早期歷史上最重要的文人吟詩說書活動，確實是如今忙碌的電腦網路世代難得一見的場景。在連聽了三位先賢的《鹿江春曣》、《台灣雜詠》、《席上觀劇有感》詩作之後，不禁對台語吟詩之優美音韻留下難以忘懷的回味，可惜現代年輕人恐已無法用台語文創作或吟詩了，失去如此寶貴文化遺產真是台灣民族的大損失，不知政府對教育單位和文化部門有無注意到台語詩歌之優美，而思如何保存發揚之道？

欣賞過《霧峰林家的詩人世界》，再由林家後代導覽，參觀了霧峰林家宅第及古物，這是台灣重要的國家指定古蹟，不單是建築物本身的歷史價值，其中任何一件匾額、書法、傢俱、文物都是無可取代的寶貝，我看到清代台灣最好的書法家吳魯及宰相李鴻章的墨寶，真是令人駐足良久思潮翻湧，想起台灣歷史上的滄桑多變，台灣人民如何自處自救，對映林家先輩保鄉衛民、對抗威權、遠走他鄉、根留台灣的各種事蹟，頗值台灣年輕一代思考反省。如何建立自己的家園，成為民主、自由、人權、公義的國家，迄今仍是台灣人民的重大課題！



台中霧峰林家花園喝下午茶並享受《霧峰林家的詩人世界》吟唱。圖／陳永興



台中霧峰林家花園喝下午茶並享受《霧峰林家的詩人世界》吟唱。圖／陳永興

用完晚餐，來賓們坐車前往台中中山堂、欣賞《杜林雙隨》清唱劇，由〈台灣青年管樂團福爾摩沙留聲機計畫〉所演出的節目，主題是譜寫「開台第一位醫學博士」杜聰明的事蹟，而林雙隨女士是霧峰林家林仲衡的千金，後來成為杜聰明夫人，兩人的愛情故事穿插當時歷史背景充滿挑戰和趣味的傳奇，不只唱出杜聰明博士化不可能為可能的毅力和努力，也唱出林雙隨女士追求理想和愛情的堅持和信心，更有杜聰明博士對抗鴉片煙癮毒害民眾健康的挑戰，藉此肯定台灣醫護人員面對新冠肺炎疫情的辛苦，希望台灣民眾珍惜台灣歷史上現代醫學進步過程當中，不斷努力奉獻、維護台灣人民健康的醫療人員，大家共同打造美麗的台灣！



看到清代台灣最好的書法家吳魯及宰相李鴻章的墨寶，真是令人駐足良久思潮翻湧，想起台灣歷史上的滄桑多變。圖／陳永興

令人驚豔的是台灣青年管樂團，成立於2019年，歷史雖短，卻已是台中市最傑出演出團隊，獲得2020年金藝獎，成員都是年輕優秀音樂家，在姚政龍指揮、詹維廉導演帶領下有極高水準的演出，而主演人張嘉煌（飾杜聰明）、廖淑玲（飾林雙隨）都是聲樂碩士，歌聲嘹亮、清純、雄厚、婉約、蕩氣迴腸令人感動，獲得滿堂喝采，讓我深感不虛此行，其餘演唱者及說書人也都是年輕優秀的表演者，非常傑出優秀的演出，值得給予更多的鼓勵。最後結束前全體演員及觀眾起立合唱〈叫做台灣的搖籃〉，讓人感動而眼眶濕潤，相信許多觀眾都有應該再巡迴全台多演幾場的心聲！



張嘉煌（飾杜聰明）、廖淑玲（飾林雙隨）。圖／翻攝自《杜林雙隨》清唱劇節目手冊

結束後，搭高鐵返回台北已近午夜，但我非常高興傳簡訊給杜武青董事長，向他致謝邀請我們去參加了這麼難得的文化盛宴，得以向台灣先賢前輩致敬，也知道有這麼多優秀傑出的台灣年輕世代還在文化陣線上努力，我深感安慰而甜蜜的進入夢鄉，希望能夢到我們共同愛護的台灣早日成為美麗的國家！



《杜林雙隨》清唱劇結束前，全體演員及觀眾起立合唱〈叫做台灣的搖籃〉。圖／陳永興