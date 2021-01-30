暄媽回想二十多年前看我的門診的經過寫到：「一天只開放二個初診名額，前一天晚上八點就和先生站在大樓鐵門外，一直站到第二天早上八點開門，搶頭香掛1號。」看到這一段敘述，心裡覺得暄媽長期照顧小暄已經夠辛苦了，為了醫療還要承受這個掛號的折磨，我感到非常抱歉。想在這裡對兒童精神科（心智科）的診療工作做個說明，以減輕我的罪惡感。

四十多年的臨床工作中，智障、自閉症、過動症等神經發展障礙是每次門診都會碰到的，譬如一個十個月的孩子叫他沒反應，是自閉症嗎？一位父親帶著五歲還沒有語言的孩子，希望孩子能講話和一般孩子一樣上小學。一位母親帶小四的孩子來門診，孩子沒有發任何有意義聲音，只會拉媽媽的手去拿自己想要的東西，媽媽希望孩子能講話，將來能工作養活自己。一位母親被導師逼著帶小五的孩子來門診，雖然其他老師都不認為孩子有問題，但導師堅持要我鑑定是不是注意力不足症或學習障礙。不上學、害怕離家、焦慮不安、憂鬱不快樂、暴躁易怒等情緒問題，以及厭食、暴食等飲食和尿床遺糞等排泄問題，還有打架、偷竊、物質濫用等行為問題，都是兒童精神科常見的服務內容。這些臨床問題，一直到現在，大部分都不能像身體疾病，用驗血、驗尿、照X光、超音波、腦波、電腦斷層、磁振造影等檢驗、檢查來診斷，而要靠觀察、實地診察兒童，詢問照顧者和相關的人，收集完整的資訊，醫生將這些資訊和腦袋裏的教科書和文獻記載的知識，結合臨床經驗，作成臨床診斷，然後分析「問題」是怎樣形成的，參酌家庭/學校可以動用的資源，和醫療團隊具備的十八般武藝，作成對這個家庭處理「問題」的建議，並將這些結果逐一和父母及（可以瞭解的）兒童討論，作成治療的暫行辦法，執行一段時間後，在複診時檢討執行情形和問題變化情形，必要的話給予修正。

上述初診診療的過程至少要40至50分鐘，有沒有可能縮短呢？由於健保診療費給付不合理，兒童精神科成為醫院不受歡迎能不設就不設的次專科，大部分兒童精神科醫師要兼作成人精神科業務來達到醫院要求的業績。上述兒童精神科的初診診療費在醫院只有一千出頭點，在診所還不能申報，因此造成一些變通的辦法，譬如資料收集不是由醫師執行，而是在等待診療時請家長填一些問卷，交給診間助理計算問卷分數，醫師在診察時看一下問卷結果，只要幾分鐘就告訴家長診斷和開藥或其他治療建議。另有一些醫師，則將資料收集和問題處理分成好幾次執行，一次只做一部分，將診療的次數變多，或是將部分工作轉請心理師和社工師處理。

最近幾年，人工智慧（AI）在醫療快速發展，受到新冠病毒疫情的影響，線上心理輔導（尤其認知治療）去年在歐美進展很快，兒童精神科的診療也受到影響，有可能未來五到十年，由照顧者和教師線上提供相關資料，和兒童的影片資料，這些資料可以由AI直接分析，結合AI超強處理文獻資訊的能力，協助醫師迅速給予診斷和治療的建議，AI甚至扮演執行治療的角色，這樣，需要醫師診療的時間會縮短。

前述40至50分鐘初診診療模式，家長的反應是怎樣的？最常聽到的反應是「服務量太少、掛不到號、預約的時間太久等」，而出現像暄媽排一整個晚上掛號的辛苦現象。對於詳細診療，大部分家長都滿意有詳細的診斷與治療的說明和討論，有些家長很高興一次完整的診療解決他的問題。但也有「問那麼多沒有直接關係的事情做什麼！」 「別的醫師幾分鐘就能診斷開藥，你討論這麼多，還要我們自己做來解決問題，真是差勁的醫生。」我還碰過一個家長，診療結束後，到掛號處要求退掛號費，理由是「只有談話沒有開藥」。顯示我這種診療模式並不是所有人都喜歡，應該有改良的空間。也許未來有些病人需要的是AI為主的快速診療模式，而需要「人和人之間的醫病關係者」，才由醫師扮演主要診療角色。

暄媽顯然對二十多年前我們的診療過程持正面的態度，對診療的建議事項，暄媽和暄爸都努力執行。看到暄媽的文章中舉了許多幫助小暄暄正向地學習和快樂生活的情形，我非常佩服這種「正向解決問題、往前邁進，忘記煎熬」養育有智能和情緒障礙的孩子的態度，這種態度不只使父母忘記煎熬，更能使孩子情緒穏定，將能力發揮出來，有良好的親子互動，過快樂的日子。我期待所有養育和教育孩子的人，都能以這樣的態度，來幫助孩子在正向的環境中成長。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台