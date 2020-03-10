中國駐布拉格大使館1月10日致函捷克總統辦公室暗示，若捷克資深議員、前參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）依原定計畫出訪台灣，北京當局可能對在中國的捷克企業祭出報復措施，此舉惹惱捷克總理巴比斯（Andrej Babis），霸氣回嗆要中國撤換駐捷克大使張建敏，使得兩國情勢緊張。

根據《美國之音》報導，今年1月10日，中國駐布拉格大使館在寫給捷克總統辦公室的一封信中說，如果捷克一名資深議員按計劃訪問台灣，北京可能對在中國的捷克公司進行報復。這封信暗示，如果當時的參議院議長柯佳洛執意按計劃訪問台灣，在中國的捷克企業大眾汽車的子公司斯柯達，金融公司捷信集團將會受到牽連。

不過，柯佳洛在原定計劃訪問台灣之前突然去世，柯佳洛生前堅定守護台灣與捷克的情誼，是捷克少數友台政要，去年10月曾參加我國駐捷克代表處舉辦的國慶酒會，引發中國使館抗議。

據悉，接替他職位的維斯特奇爾對於中國的威脅信相當不滿，不排除要求中國替換駐布拉格大使，此一決定也得到捷克總理巴比斯的支持。根據捷克電視台引述巴比斯的話直言，「這個人很與眾不同，他所寫的信完全不能接受，我們必須拒絕。」

事實上，捷克與中國的關係降溫，在於布拉格市支持西藏，並要求改變中國對台灣的政策，布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）2018年11月當選之後，多次在公開質疑北京和布拉格締結姐妹城市時要承諾的一個中國原則，要求刪除協議中有關布拉格「支持一中政策，不承認台灣的條款」。

去年10月，賀吉普決定終止布拉格跟北京的姐妹城市協議，今年1月13日，台北市長柯文哲訪問布拉格，兩個城市也正式締結為姐妹城市。

日前，布拉格市長賀吉普也在推特發文大讚台灣防疫成就值得捷克借鏡，他並在推特貼了一張來自駐捷克台北經濟文化辦事處的信件，信中提供了台灣對抗武漢肺炎的措施，強調「患難才能見真情」。