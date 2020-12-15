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每日國際焦點

美國發表湄公河水壩監測計畫，以衛星偵測湄公河上游中國水壩是否攔截水源，即時資料將公開給所有人，協助東南亞湄公河流域各國對抗中國的蠻橫攔截水源。湄公河水權問題為聯合湄公河流域各國共同抗中重要一環。

美國13日傳出財政部、商務部遭駭客入侵，國土安全部也在駭客入侵範圍內，內部通訊可能流出，懷疑為俄國政府支持的駭客所為。網管公司太陽風1.8萬客戶下載了遭植入木馬的軟體更新，使駭客能監控各單位訊息，長達9個月。俄國否認涉案。

南韓通過《對北韓宣傳禁止法》禁止向北韓宣傳，在野黨批判簡直是金與正立的法。6月時脫北者團體散發批評北韓政府傳單，使金與正公開強烈批評。

土耳其因購買俄製S400防空飛彈，美國14日施以制裁。土國反彈稱會報復。俄國稱美國制裁違法。美國國務卿蓬佩奧表示土國購買S400會威脅美國軍事安全。美國仍希望能與土國談判解決。

美國

發表湄公河水壩監測計畫，以衛星偵測湄公河上游中國水壩是否攔截水源，即時資料將公開給所有人，協助東南亞湄公河流域各國對抗中國的蠻橫攔截水源。中國反對此計畫。

南韓

通過《對北韓宣傳禁止法》禁止向北韓宣傳，在野黨批判簡直是金與正立的法。6月時脫北者團體散發批評北韓政府傳單，使金與正公開強烈批評。

香港

英國呼籲香港停止針對黎智英。

印尼

逮捕蓋達相關組織伊斯蘭祈禱團資深成員。伊斯蘭祈禱團與2002年峇里島爆炸攻擊事件有關。

日本

禽流感擴散10縣。將撲殺1.1萬家禽。

澳洲

大堡礁復育計畫得到初步成果，2016年復育的珊瑚將在2021年產卵。

俄羅斯

成功發射安加拉A5重型運載火箭。該火箭最初於2014年開始測試，預定用來取代質子M型運載火箭。計畫因製造與技術問題不斷延遲，2019年發現引擎問題可能導致空中爆炸，延遲到2020年才正式發射。

疫苗動物實驗即將完成，包括貂。

法國

總統馬克宏在左派環保分子壓力下，承諾提出修憲將生態多樣性、氣候目標納入憲法。

義大利

經濟在疫情下冷颼颼，食物銀行大排長龍。

美國

13日傳出財政部、商務部遭駭客入侵之後，國土安全部也在駭客入侵範圍內，內部通訊可能流出，懷疑為俄國政府支持的駭客所為。網管公司太陽風1.8萬客戶下載了遭植入木馬的軟體更新，使駭客能監控各單位訊息，長達9個月。俄國否認涉案。

委內瑞拉

自2017年起受國際刑事法院調查，國際刑事法院表示2020年報告顯示總統馬杜羅涉及各種違反人權。

逃離委內瑞拉的偷渡船翻覆20死。

土耳其

因購買俄製S400防空飛彈，美國14日施以制裁。土國反彈稱會報復。俄國稱美國制裁違法。

美國國務卿蓬佩奧表示土國購買S400會威脅美國軍事安全。美國仍希望能與土國談判解決。

外長表示不會因歐盟制裁威脅就放棄東地中海權利。

逮捕11名涉及綁架伊朗阿拉伯獨立主義者Habib Chaab到伊朗的關係人士。

伊朗

總統魯哈尼表示發展飛彈計畫沒有談判妥協餘地。

總統魯哈尼表示可與土耳其恢復友好。先前兩國因土國總統在亞塞拜然發表煽動言論而關係緊張。

兩名官員因2007年美國FBI探員失蹤案遭美國制裁。

美國表示遭伊朗監禁美國公民都釋放前，不會與伊朗有任何協議。

美國國務卿蓬佩奧譴責伊朗處決記者。

衣索比亞

提格雷恢復部分電力通訊，中央派遣公務員恢復部分政府運作。

沙烏地阿拉伯

停泊於吉達港的油輪，遭攜炸彈船隻恐攻，無人傷亡。

蘇丹

自1993年名列支持恐怖主義國家，27年後，美國終於將其從該名單上移除。此為支持蘇丹與以色列建立正常化關係。

摩洛哥

阻止反以色列抗爭。

埃及

支持總統西西的政黨贏得大選。

莫三比克

民兵肆虐，聯合國表示有40萬難民逃離北莫三比克。

福和會官方網頁：www.fratwn.org