陳雲址，1934年生，高雄縣人，國防醫學院畢業，後前往日本東京醫科大學眼科進修，並赴美國夏威夷大學進修醫院管理。1968年他在台北市長春路開設｢信望愛眼科診所｣，當時眼科專科診所還屬少見，他的學養和技術高超，對病人服務態度又親切，加上信仰基督教，本著為主服務照顧弱小病患的精神，很快的病人絡繹不絕，診所知名度大增，結果因繁重的診療工作，不眠不休的忙碌之下，猛爆性肝炎發作，這場大病使得他56歲那年不得不提早退休，將診所交給行醫的親戚，帶著家人去到美國打算在異鄉安享晚年，可是到美國之後，他過不慣悠閒的日子，沒有看診荒廢了醫術更令他沮喪不已，他想起一輩子奉獻台灣的醫療傳道者馬偕的話：｢寧願燒盡，不願銹壞｣，他不甘心自己就這樣｢銹壞｣了，終於下定決心要回台灣，找到一個最需要他服務的地方，將自己最後的價值奉獻出來。

陳雲址回台灣後，花了一年時間走遍台灣的偏遠地區，想找一個沒有眼科醫師的地方去服務，結果他走到了台灣尾的恆春，才發現方圓九百平方公里的恆春半島，竟沒有一個眼科醫師，於是他決定落腳恆春基督教醫院，接下院長的棒子，開始展開他對台灣尾居民健康的照顧。陳雲址在台北已是名醫，到了恆基作院長，但醫院人力缺乏，他和所有員工一齊住在簡陋的宿舍裡，24小時待命全年無休的服務，甚至把他太太也帶到院內當義工，幫忙開刀房的器械消毒，量視力眼壓，變成無給職的助手。由於夫妻兩人都是虔誠基督徒，不僅毫無怨言全心投入事奉上帝的工作，除了在醫院服務病人之外，他們還每個月兩次安排山地巡迴醫療，到原住民部落去看病兼傳福音。由於陳雲址精通台語、中文、日語、英文，他用日語和原住民長輩溝通效果良好，許多老人家願意接受他的治療而使眼睛重見天日，原住民病人口耳相傳，結果恆基的病人增加了起來，而恆春失明的病人減少了，真是上帝的美意！

在恆春，由於盛產洋蔥，卻造成工人採收時因受洋蔥刺激而導致眼角膜潰爛，陳雲址發現後向衛生署通報，爭取將其列入職業病的系統申報，並建議行政院勞委會衛生研究單位，進行｢洋蔥作業人眼角膜感染研究｣，防範洋蔥作業工人的失明危機，造福了地方民眾。由於恆春基督教醫院長期的財務困難，背負了銀行鉅額的貸款，陳雲址接任院長，又要擴建醫院添購設備，為了減輕醫院負擔，他竟然自己不支薪，還捐出一百萬元給醫院，更積極對外募款，在任院長前三年的每年年底，醫院發不出年終獎金，他竟然將台北的｢信望愛眼科診所｣賣掉，拿錢來發給員工年終獎金。在恆春出錢出力付出七年後，陳雲址卸下院長職務，他的子女希望他到美國享兒孫福，但他說：｢恆春是我第二家鄉了｣，他決定繼續留下來，為恆春人繼續奉獻渡過餘生，他說這是上帝賜給他最大的恩典！如今他86歲仍在看診！



陳雲址2015年為雙流部落居民義診。圖／擷自恆春基督教醫院

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集