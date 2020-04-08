台北市長柯文哲今天稱這些錢要給誰是中央的政治判斷。對此，政務委員龔明鑫今日在紓困緩稅記者會上怒駁斥，他說，這是錢都是幫助受創企業、勞工補助，應該沒有藍綠之別。圖/取自行政院直播

政府推出1兆5百億規模的紓困2.0「救台灣」，台北市長柯文哲今天稱這些錢要給誰是中央的政治判斷。對此，政務委員龔明鑫今日在紓困緩稅記者會上怒駁斥，他說，這是錢都是幫助受創企業、勞工補助，應該沒有藍綠之別，「我不曉得這有什麼政治考量？」

針對中央1兆500億紓困計畫，台北市議員王鴻薇批中央給地方的紓困太少，台北市長柯文哲今天則說，中央現在表面上有1兆500億元的銀彈，其中7000億元是貸款，真正要拿出來花的錢是3,500億，他個人是不贊成由中央的政治判斷要給誰，還是應該透過一套制度公平的分配給民間，其中一個就是房地稅的補貼；因此，如果臺北市要降房地稅要設計一套規則，由中央直接來補貼房地稅的減免，否則臺北市降房地稅，明年臺北市的稅收就完蛋了。

龔明鑫今天在紓困緩稅記者會上被問到此問題，他說，「我有看到這個消息，柯市長稱補助對象是政治決定，我不曉得他的意思是什麼?」。他強調，補助對象是艱困產業，業績衰退五成，或自營工作者職業投保補助100多萬人，「有需要的人都可以來」。

龔明鑫說，水電、瓦斯等等補助只要是受到影響都適用，「我不曉得這樣有什麼樣的政治考量」，是對真正受創企業或勞工的幫助，這個應該沒有藍綠之別。