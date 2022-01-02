周烒明，1930年出生於日本東京，出生時他的阿公為他算命，說這孩子命中缺火所以名字中的式就加上火字旁，6歲時他曾回台灣探望75歲生日的阿公，但因他不會講台語，而阿公不會講日語，所以無法充分交談。小時候周烒明隨父親在東京、仙台、九州等地，經常換學校讓他對新環境的適應力增強許多，讀中學時日本因發動戰爭的關係，受到美國的轟炸，已經無法正常上課，1945年二次大戰結束，他的父親決定放棄日本籍，選擇回到台灣。當時周烒明先參加台中一中的轉學考試，卻因不知要用毛筆應試，國文就沒考成，後來才到台北考入建國中學，建中畢業後周烒明因對畫圖有興趣，就報考師大美術系，但他父親要他重考進入了台大醫科，當時台大醫學院的教授很多是日治時代受教育和訓練的，有時也會用日語上課讓周烒明如魚得水，也開始努力學習中文，他在台大又認識了日後的夫人吳秀惠。

1957年周烒明台大醫科畢業即去當兵，1958年他考上傅爾布萊特獎學金，1959年退伍立即前往美國威斯康辛大學留學，並與前一年就前往威大的吳秀惠相聚，同年結婚。他們是當時威大校園中唯一成家的台灣留學生，所以家中每逢週末假日就成為台灣留學生的聚會場所，1962年美國的台灣獨立聯盟推動者陳以德來到威斯康辛大學，宣傳台獨的理念，周烒明頗有同感就在1963年成立了威大的台灣同學會，之後又推動台灣同鄉會的成立並組織了「台灣問題研究會」也出版會刊「Formosa forum」 ，1965年在威斯康辛大學舉行「麥迪遜結盟大會」邀請日本、美國、加拿大各地台灣人團體，討論合作推展台灣獨立運動，1966年「全美台灣獨立聯盟」成立陳以德被推舉為主席，周烒明則出任中央委員長，由於熱心台獨運動，當然他也成為國民黨政府的黑名單人士，導致他在美國的居留問題也受到困擾。

幸好周烒明的腦神經專科表現非常傑出，他在威大擔任住院醫師時，就在1963年成功診斷出困難的病例「進行性多巢脫髓白質腦炎」而名聲響亮，1968年西維吉尼亞大學邀請他前往任教並協助解決他的居留問題。1981年他前往克里夫蘭醫學中心擔任神經病理科主任，後來也擔任美國神經病理學會副理事長，日本腦神經醫學會也曾頒贈最高外國人榮譽獎給他。1984年全美台灣人醫師協會在密西根大學成立，他被推舉為首任會長，1987年他受邀返台參加台灣醫學會，發表演講，總算打破了海外台灣人黑名單的限制。周烒明一生奉獻於神經醫學的專業，和海外台灣人的獨立運動，他風度翩翩是個美男子，同時也熱愛小提琴和繪畫，但晚年不幸罹患巴金森症，卻努力對抗疾病奮戰不懈，2018年9月7號他與世告別，享年88歲，妻子吳秀惠稱他是一個真正的鬥士！